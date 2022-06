Corinthians x Boca Juniors: onde assistir à Libertadores nesta terça-feira

Corinthians e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 21h30 (de Brasília), pelo primeiro confronto das oitavas de final da Libertadores. A partida acontece na Neo Química Arena com transmissão pelo SBT, em TV aberta, e pelos streamings Conmebol TV e Facebook Watch.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Timão reencontra o rival que enfrentou já na primeira fase da competição. Na ocasião, vitória por 2 a 0 no primeiro confronto em São Paulo e empate por 1 a 1 em Buenos Aires. Ambos os jogos foram marcados por denúncias dos brasileiros de ofensas raciais por parte da torcida do Boca.

Mesmo assim, os brasileiros ficaram na segunda colocação do grupo E, com nove pontos, um atrás dos argentinos que terminaram na liderança com dez.

Para a partida, o técnico Vítor Pereira pode ter até sete desfalques. Além de Maycon, que se recupera de grave lesão muscular, o volante Cantillo precisará cumprir suspensão.

As dúvidas são direcionadas para as presenças do volante Du Queiroz, que sofreu uma contratura muscular, dos zagueiros João Victor, com dores no tornozelo direito, e Gil, com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, além do meia Renato Augusto, com desconforto na panturrilha, e Gustavo Mosquito, com uma tendinite.

O Boca vem de derrota por 2 a 1 para o Unión Santa Fé, em casa, em confronto pela primeira fase do Campeonato Argentino. Foi a segunda derrota nos últimos quatro jogos. Antes disso, contudo, o time havia ficado dez jogos sem ser derrotado.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Libertadores

19h15

Emelec-EQU x Atlético-MG – ESPN, Star+ e Facebook Watch

21h30

Corinthians x Boca Juniors-ARG – SBT, Conmebol TV e Facebook Watch

Athletico-PR x Libertad-PAR – ESPN e Star+

Sul-Americana

19h15

Nacional-URU x Unión Santa Fe-ARG

21h30

Colo-Colo-CHI x Internacional – Conmebol TV

Brasileiro Série B

19h

Grêmio x Londrina – Premiere

Brusque-SC x Bahia – SporTV e Premiere

21h30

Cruzeiro x Sport – Premiere

Vila Nova-GO x Ponte Preta – Premiere

Guarani x Ituano – SporTV e Premiere

