“Caiu em Itaquera, já era!” O lema que assustava os rivais do Corinthians nos primeiros anos da Arena parece não surtir mais tanto efeito, ao menos em jogos internacionais. A derrota por 2 a 1 para o Independiente Del Valle, na última terça-feira, 2, em plena Neo Química Arena complicou o time na Libertadores e expôs um retrospecto pouco proveitoso jogando em casa na competição.

Desde a inauguração da Arena, em 2014, o Corinthins jogou 32 partidas por competições internacionais (Libertadores e Sul-Americana) como mandante e somou 17 vitórias, equivalente a apenas 53% dos jogos.

Apesar da força da torcida corintiana, que mantém altíssima média de público, jogar em Itaquera não vem sendo um trunfo. Pela Libertadores, são 21 jogos: 11 vitórias, quatro empates e seis derrotas. Pela Sul-Americana, o Timão venceu seis vezes, empatou três e perdeu duas – uma delas na semifinal de 2019, contra o próprio Del Valle, que se sagraria campeão.

A lista de decepções inclui uma vexatória eliminação para o Guaraní, do Paraguai, em 2015. Dentre os brasileiros, o Flamengo foi o único a vencer o Corinthians jogando em Itaquera.

As derrotas em Itaquera 13/5/2015 – Corinthians 0 x 1 Guarani-PAR – Libertadores

2/5/2018 – Corinthians 1 x 2 Independiente-ARG – Libertadores

24/5/2018 – Corinthians 0 x 1 Millionarios-COL – Libertadores

18/9/2019 – Corinthians 0 x 2 Independiente Del Valle-EQU – Sul-Americana

29/4/2021 – Corinthians 0 x 2 Peñarol-URU – Sul-Americana

2/8/2022 – Corinthians 0 x 2 Flamengo – Libertadores

19/4/2023 – Corinthians 0 x 1 Argentinos Juniors-ARG – Libertadores

2/5/2023 – Corinthians 1 x 2 Independiente Del Valle-EQU – Libertadores

Para efeito de comparação, o Palmeiras, maior rival do Corinthians, tem números superiores jogando como mandante, no mesmo recorte de tempo. Das 39 vezes que jogou em casa (seja no Allianz ou no Morumbi), venceu 28, empatou cinco e perdeu seis, com 71% de triunfos.

Continua após a publicidade

Sequência dura para Luxemburgo

Sem somar pontos como mandante contra Argentinos Juniors e Independiente Del Valle, o Timão se encontra em situação delicada no grupo E da Libertadores. Com três pontos, o time agora dirigido por Vanderlei Luxemburgo, que não perdia uma estreia havia 25 anos, é o terceiro colocado e precisa vencer pelo menos um dos jogos fora de casa e ainda torcer por uma combinação de resultados.

Para se classificar sem depender de jogos alheios, precisa vencer Del Valle e Argentinos Juniors fora, além de fazer o “dever de casa” contra o Liverpool do Uruguai. Em meio a isso, o Timão ainda tem compromissos indigestos pelo Campeonato Brasileiro e as oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro.

Entre o dia 14 de maio, rodada do Brasileiro que antecede a semana do primeiro duelo contra o Galo pela Copa do Brasil, e dia 8 de junho, quando enfrenta o Independiente Del Valle pela quinta rodada, na altitude de Quito, o Timão tem uma dura sequência. Em cerca de 25 dias, serão oito partidas. Entre esses jogos, há clássico contra o São Paulo, ida e volta de Copa do Brasil, jogo contra o Argentinos Juniors em Buenos Aires e encontro com Flamengo e Fluminense.