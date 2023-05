Corinthians pode repetir vexame de 46 anos na Libertadores

O Corinthians vive situação delicada na atual temporada, especialmente na Libertadores. A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo empatou em 0 a 0 diante do Argentinos Juniors, nesta quarta-feira, 24, no estádio Diego Maradona, em Buenos Aires, pela 4ª rodada, e agora não pode mais tropeçar.

Experiente no torneio sul-americano, o clube, agora, precisa ir em busca do resultado fora de casa para evitar igualar o feito de 1977, única vez em que se despediu da competição na fase de grupos.

O momento conturbado do Corinthians na atual temporada configura-se não só na Libertadores, mas nas outras duas competições em que participa.

Com cinco pontos, ocupa a zona de rebaixamento do Brasileirão e, recentemente, perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Pela Libertadores, na campanha do primeiro turno, foram duas derrotas: para Argentinos Jrs. e Independiente del Valle, na Neo Química Arena, e apenas uma vitória, diante do Liverpool, em Montevidéu, um panorama que dificultou à classificação ao mata-mata.

Ao final da quarta rodada, o Argentinos lidera o grupo E com 8 pontos, seguido pelo Del Valle, com seis. Corinthians e Liverpool têm 4.

Agora, o Timão terá pela frente confrontos com o Independiente del Valle, em Quito, no dia 7 de junho, pela 5ª rodada, e com o Liverpool-URU, em São Paulo, no dia 28 de junho, em partida que fecha a fase de grupos. Para avançar, precisa vencer os dois compromissos.

Até lá, o Timão ainda encara Fluminense e América-MG pelo Campeonato Brasileiro e terá confronto decisivo diante do Atlético-MG pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Campeão em 2012 e semifinalista em 2000, o Corinthians já participou da Libertadores em 17 edições. A última e única vez em que foi eliminado na fase de grupos foi há 46 anos.

Na ocasião, na estreia do clube no torneio sul-americano, enfrentou Internacional, El Nacional e Deportivo Cuenca. A campanha foi de três derrotas, duas vitórias e um empate.

Nas edições subsequentes, caiu massivamente nas oitavas de final e ainda acumula duas quedas precoces na pré-Libertadores de 2011 e de 2020.

Confira o retrospecto do Corinthians na fase de grupos da Libertadores:

1977: Fase de grupos

1991: Oitavas de Final

1996: Quartas de Final

1999: Quartas de Final

2000: Semifinal

2003: Oitavas de Final

2006: Oitavas de Final

2010: Oitavas de Final

2011: Pré-Libertadores

2012: Campeão

2013: Oitavas de Final

2015: Oitavas de Final

2016: Oitavas de Final

2018: Oitavas de Final

2020: Pré-Libertadores

2022: Quartas de Final