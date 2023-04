Corinthians demite Fernando Làzaro após derrota na Libertadores

O Corinthians demitiu o técnico Fernando Lázaro, nesta quinta-feira, 20, um dia depois da derrota para o Argentinos Juniors, por 1 a 0, pela fase de grupos da Libertadores. O clube anunciou o fim da passagem que durou apenas 17 jogos, com oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

“O profissional permanecerá no clube, retornando à função de auxiliar na comissão permanente. Os auxiliares Luciano Dias e Thiago Larghi se despendem e não fazem mais parte da comissão técnica. O Corinthians agradece aos profissionais por toda contribuição nos serviços prestados à instituição e deseja sucesso na sequência das carreiras”, informou o clube em nota.

Promovido à posição de treinador depois de anos trabalhando na comissão técnica do Timão e da seleção brasileira de Tite, Fernando Lázaro, de 41 anos, não empolgou.

A eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista, em casa, diante do Ituano, e a derrota para o Remo, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, além das demais atuações sem brilho, ampliaram a pressão sobre o técnico, que é filho de um ídolo do clube, o ex-lateral Zé Maria.

Ainda sem substituto definido, o alvinegro enfrenta o Goiás, no próximo domingo, 23. Três dias depois, o Timão precisa reverter o 2 a 0 aplicado pelo Remo, na ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Corinthians demitiu Fernando Lázaro e parte da torcida sonha com Tite. Sobre isso, falei com uma fonte ligada ao ex-treinador da seleção brasileira. A resposta foi: sem chances de treinar no Brasil. O plano de não assumir nada por aqui é um pedido é de Rose, esposa de Adenor. — Guilherme Azevedo (@guiazevedo31) April 20, 2023

O ídolo alvinegro Tite, desempregado desde que deixou a seleção brasileira na Copa de 2022, é apontado como sucessor favorito pela maior parte da torcida. No entanto, uma fonte próxima ao técnico ouvida nesta quinta por PLACAR, disse que “ele não vai trabalhar no Brasil este ano, é um pedido feito pela esposa dele, a Rose, e reforçado por ela recentemente, já prevendo que convites chegariam.”

