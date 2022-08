Como eram Corinthians e Flamengo no último duelo de mata-mata

Corinthians e Flamengo começam a decidir nesta terça-feira, 2, às 21h30, na Neo Química Arena, quem avança das quartas para as semifinais da Libertadores. As equipes, donas das maiores torcidas do país, têm seis embates por mata-mata (quatro vitórias flamenguistas e duas corintianas). O último aconteceu em 2019, nas oitavas de final da Copa do Brasil, quando o Rubro-negro eliminou o time paulista.

Na ocasião, o Flamengo venceu ambos os jogos por 1 a 0, em partidas realizadas dia 15 de maio e 4 de junho. Willian Arão marcou na ida, em São Paulo, e Rodrigo Caio foi o autor do gol na volta, no Rio de Janeiro.

Desde então, mais de três anos se passaram e as equipes protagonizaram o mercado de transferências. Relembre os times de Corinthians e Flamengo no duelo de 2019 e veja o que mudou:

Corinthians

Três anos atrás, o treinador corintiano era Fábio Carille, hoje é Vítor Pereira. O português assumiu o Timão neste ano e, entre os nomes, outros três profissionais efetivos passaram pelo posto.

O Corinthians que foi escalado na ida tinha: Cássio, Fagner, Henrique, Manoel, Danilo Avelar; Ralf, Júnior Sornoza, Mateus Vital; Clayson, Vágner Love e Boselli. Ao decorrer do jogo, Júnior Urso, Jádson e Pedrinho entraram.

Já na volta, o Timão foi a campo com: Cássio, Michel Macedo, Henrique, Manoel, Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Sornoza, Jádson; Clayson e Vágner Love. Entraram Régis, Boselli e Gustavo.

Entre os 17 atletas que defenderam o Corinthians nos dois jogos, apenas três fazem parte do atual elenco: Cássio, Fagner e Mateus Vital. O meio-campista, entretanto, não faz parte dos planos atuais.

Flamengo

Quando o Flamengo eliminou o Corinthians na Copa do Brasil de 2019, o treinador da ida foi Abel Braga, enquanto o da volta foi Marcelo Salles, já com a contratação de Jorge Jesus certa. Atualmente, o responsável pelo cargo é Dorival Júnior, após cinco treinadores efetivos, contando com o português campeão brasileiro e da Libertadores.

Para o primeiro confronto do duelo, Abel escalou o Flamengo com: Diego Alves, Pará, Rodrigo Caio, Léo Duarte, Renê; Willian Arão, Cuéllar, Éverton Ribeiro, Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Os substitutos utilizados foram Diego, Vitinho e Lincoln.

Já na volta, os onze escalados do Flamengo foram: Diego Alves, Pará, Rodrigo Caio, Léo Duarte, Renê; Willian Arão, Piris da Motta, Diego, Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Entraram Ronaldo, Vitinho e Berrío.

Dos 17 jogadores escalados pelo Flamengo, oito seguem no clube: Diego Alves, Rodrigo Caio, Éverton Ribeiro, Diego, Arrascaeta, Vitinho, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

