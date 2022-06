Com surto de Covid, Flamengo tem quase um time de baixas na Libertadores

O técnico Dorival Júnior acumula problemas para escalar o Flamengo para o confronto diante do Tolima-COL, pelas oitavas de final da Libertadores. A partida de ida entre as equipes acontece nesta quarta-feira, 29, às 21h30 (de Brasília), em Ibagué, na Colômbia, com, pelo menos, sete baixas já confirmadas devido a novo um surto de Covid-19, além de um desfalque por lesão e outro por suspensão. O clube não divulgou a lista de relacionados.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

De acordo com o site ge, testaram positivo para o vírus e não viajaram com a delegação já nesta segunda, 27, os goleiros Diego Alves, Matheus Cunha e Kauã Santos, os zagueiros Rodrigo Caio e Fabrício Bruno, o volante Willian Arão e o meia Matheus França.

Também não jogam o volante João Gomes, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Bruno Henrique, que sofreu grave lesão ligamentar e só retorna aos gramados em 2023.

Para a partida, Dorival só terá dois volantes de ofício disponíveis: Thiago Maia e Andreas Pereira. A diretoria optou por não chamar o jovem Daniel Cabral, pois o jogador também apresenta sintomas virais.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN