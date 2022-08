Classificação histórica do Palmeiras tem novo recorde e fim de maldição

A vaga às semifinais da Libertadores, assegurada pelo Palmeiras com tons acentuados de dramaticidade – nos pênaltis, por 6 a 5 -, após empate sem gols contra o Atlético Mineiro, com direito a duas expulsões, na última quarta-feira, 10, no Allianz Parque, confirmaram ao clube paulista bem mais do que a garantia de chegar pelo terceiro ano consecutivo entre os quatro melhores da competição. A noite foi de novo recorde e o fim de uma incômoda maldição.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca

Esta é a décima vez em que o Palmeiras chega a uma semifinal da Libertadores, igualando a Grêmio e São Paulo como brasileiros mais presentes nesta fase da competição.

Nas nove anteriores, a equipe paulista foi campeã em três oportunidades (1999, 2020 e 2021), vice também três vezes (1961, 1968 e 2000) e eliminada na fase anterior a mesma quantidade de edições (1971, 2001 e 2018).

Dono do meu destino. Capitão da minha #AlmaECoração. PEGA A REF E BORA PRAS SEMIS! 💼🐷#AvantiPalestra#QuemTemMaisTem10 pic.twitter.com/9xTqP72Yge — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 11, 2022

A classificação também significou o fim de uma maldição que pairava sobre o clube. Nas últimas onze disputas de pênaltis, o Verdão havia perdido nove e vinha de cinco fracassos consecutivos.

Continua após a publicidade

“Sobre o lado mental, esta equipe acredita. Vem das mães e pais deles, é fruto dos pais e mães destes jogadores, que devem estar orgulhosos do que eles fazem. A crença e espírito de união tem muito a ver com eles. Minha cota é de 30%, já disse várias vezes. O resto são eles. Não corri, não me desgastei, estava quietinho, eles lutaram até o fim, foram ao fundo do espírito e capacidades coletivas”, elogiou o treinador.

“E, no fim, os pênaltis são competência e não conheço uma equipe que perde sempre e outra que ganhe sempre. Um dia iríamos ganhar. Hoje eu disse antes: vai ter que ser hoje, por todo o contexto. Menos um, menos dois… tinha que ser hoje”, completou.

A classificação palmeirense foi conquistada após seis cobranças de pênalti convertidas, 100% de aproveitamento, a última delas com o zagueiro Murilo.

Vale lembrar, contudo, que o time sucumbiu da mesma forma há quase um mês, quando foi eliminado em pleno Allianz Parque para o São Paulo, em confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Invicto nesta Libertadores (oito vitórias e dois empates), o Palmeiras acumula recordes na competição continental. Mais um foi conquistado na última quarta, 10. Com o empate, o alviverde igualou a própria marca do Atlético Mineiro de 18 partidas sem perder na competição. Agora, os dois clubes são donos da marca.

O Verdão também empilha outros recordes entre brasileiros na Libertadores. Alguns deles são: mais jogos (220), mais vitórias (125) e mais gols (427).

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!