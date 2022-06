Cerro Porteño x Palmeiras: onde assistir à Libertadores nesta quarta-feira

Cerro Porteño-PAR e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 19h15 (de Brasília), pelo primeiro confronto das oitavas de final da Libertadores. A partida acontece no estádio La Olla, em Assunção, no Paraguai, com transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Conmebol TV.

Dono da melhor campanha da história da fase de grupos, o atual bicampeão teve um início perfeito no torneio: seis vitórias em seis partidas disputadas, 25 gols marcados e apenas três sofridos.

Após 19 jogos de invencibilidade, contudo, o Verdão foi derrotado pelo rival São Paulo na última quinta-feira, 23, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, e empatou por 2 a 2 diante do Avaí no fim de semana. Ambas as partidas ocorreram fora de casa.

Para o confronto, a equipe dirigida por Abel Ferreira deve contar com força máxima, principalmente com o retorno do meio-campista Raphael Veiga, recuperado de lesão. O camisa 23 entrou no segundo tempo da partida contra o Avaí, assim como o atacante Dudu.

Ausentes da última rodada, o lateral-direito Marcos Rocha, o zagueiro Murilo, o volante Danilo e o lateral-esquerdo Piquerez também devem retornar.

O Cerro vem de derrota por 1 a 0 no clássico diante do Libertad, em confronto pela 21ª rodada do torneio Apertura. Na competição sul-americana, a equipe se classificou na segunda colocação do grupo G, com apenas oito pontos: duas vitórias, dois empates e duas derrotas, um aproveitamento de 44,4%.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Libertadores

19h15

Cerro Porteño-PAR x Palmeiras – Conmebol TV

Talleres-ARG x Colón-ARG – ESPN 4 e Star+

21h30

Tolima-COL x Flamengo – ESPN e Star+

Vélez Sarsfield-ARG x River Plate-ARG – Conmebol TV

Sul-Americana

19h15

The Strongest-BOL x Ceará – Conmebol TV

21h30

Deportivo Táchira-VEN x Santos – Conmebol TV

Deportivo Cali-COL x Melgar-PER – Conmebol TV

Brasileiro Série B

19h

Náutico x Criciúma-SC – SporTV e Premiere

21h30

Novorizontino-SP x Vasco – Premiere

CRB-AL x Tombense-MG – SporTV e Premiere

