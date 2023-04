Brenner, o brasileiro no caminho do Fluminense na estreia da Libertadores

O Fluminense estreia fora de casa na Copa Libertadores nesta quarta-feira, 5, diante do Sporting Cristal, no Estádio Nacional do Peru, em Lima, às 21h30 (de Brasília). Classificado na pré-Libertadores, o adversário é comandado pelo técnico Tiago Nunes, que fez história pelo Athletico-PR, e tem entre os reforços para esta temporada outro brasileiro, Brenner Marlos, de 29 anos, com passagens por Internacional e Botafogo. Na temporada passada, ele defendeu o Remo e o Ituano.

Brenner, de 29 anos, foi contratado pela equipe peruana em janeiro deste ano para ser o homem de referência no ataque, o camisa 9. Desde então, entrou em campo em dez partidas. O primeiro gol demorou a sair. Balançou as redes no dia 19 de março, na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Grau e já na partida seguinte, diante do Academia Cantolao, anotou mais um na vitória por 2 a 0.

O jogador ganhou a confiança de Tiago Nunes e assumiu a titularidade. Para chegar a fase de grupos, o clube vice-campeão em 1997 passou por Nacional do Paraguai e Huracán nas fases preliminares. “Uma partida muito difícil, como é a Copa Libertadores. Muito feliz com a classificação, obriagdo a toda nossa gente, à nossa torcida que esteve junto conosco do início ao fim da partida. Força, Cristal”, escreveu Brenner nas redes sociais após passar pela equipe argentina.

Além de Brenner, Tiago Nunes pediu a contratação de outro brasileiro, o zagueiro Ignácio, ex-Bahia, que também está confirmado para a partida diante do Fluminense, bem como o meia peruano Yoshimar Yotún, que atuou pelo Vasco há dez anos.

Bom momento no Inter e retomada no Remo

Participando da Copa Libertadores pela segunda vez (a outra foi com o Botafogo em 2017), Brenner reencontrou as boas atuações e o gosto por jogar futebol há pouco tempo. Depois de uma passagem apagada pelo futebol tailandês e japonês em 2020 e 2021, o jogador retornou ao Brasil para disputar a série C pelo Remo no início do ano passado.

No clube paraense, apesar da queda precoce na série C, o atacante foi campeão estadual e artilheiro do time, com 11 gols em 30 jogos. Em agosto, se transferiu para o Ituano antes de ser vendido ao Sporting Cristal.

Natural do município de Várzea Grande, no estado de Mato Grosso, Brenner Marlos foi revelado pelo Juventude. Em 2016, foi vendido ao rival Internacional, mas acabou não tendo muitas oportunidades no time rebaixado à série B naquele ano.

As primeiras chances vieram em 2017, com o técnico Antônio Carlos Zago. Elogiado pelo ídolo colorado Andrés D´ Alessandro, companheiro de time à época, o jovem atacante chegou a marcar nove gols em seis jogos pelo Colorado em fevereiro daquele ano.

Emprestado pelo Inter, ele chegou ao Botafogo em 2017, e marcou seis gols em 19 partidas. No ano seguinte, foi artilheiro da equipe com 10 gols (ao lado de Kieza) em 45 jogos. Ele ainda teve passagens discretas por Avaí e Goiás.