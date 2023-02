Brasileiros estreiam nesta semana: saiba tudo sobre a Libertadores 2023

A Libertadores de 2023 vai começar para os clubes brasileiros nesta quarta-feira, 22, com o jogo entre Carabobo e Atlético Mineiro. A partida que acontece na Venezuela, às 21h30 (de Brasília), é a ida de um confronto da segunda fase do torneio. Na quinta-feira, 23, o Fortaleza enfrenta o Deportivo Maldonado, no Uruguai, às 21h.

PLACAR preparou um guia informativo sobre o torneio de clubes mais desejado do continente. Confira:

PARTICIPANTES BRASILEIROS

Em todo o continente, 47 times participam do torneio, sendo oito deles brasileiros: Atlético Mineiro, Athletico Paranaense, Corinthians, Fluminense, Fortaleza, Internacional e Palmeiras e o atual campeão Flamengo.

REGULAMENTO

O torneio é dividido em três etapas preliminares, uma fase de grupos e um mata-mata; 28 dos classificados já entram na fase de grupos, enquanto os outros 19 passam pelas preliminares. Após os grupos, os dois primeiros colocados de cada avançam para as oitavas de final, onde os times duelam em ida e volta até a final, que é de jogo único, marcada para 11 de novembro, ainda sem local definido.

SORTEIO DOS GRUPOS

As chaves da edição de 2023 só serão definidas ao final das fases preliminares, em sorteio marcado para 22 de março. Flamengo, Palmeiras e Athletico Paranaense serão os cabeças-de-chave brasileiros.

DATAS

Sorteio da fase de grupos

22 de março

Fase de grupos

5 de abril a 28 de junho

Sorteio do mata-mata

5 de julho

Oitavas de final

19 a 26 de julho

Quartas de final

23 a 30 de agosto

Semifinais

27 de setembro a 4 de outubro

Final

11 de novembro

ONDE ASSISTIR

A Libertadores de 2023 poderá ser assistida em TV aberta pelo canal Globo – que também transmitirá jogos em seu site ge.globo -, em TV fechada pela ESPN e Sportv e em streaming por Star+ e Paramount+.

MAIORES CAMPEÕES

O maior campeão da história do torneio é o Independiente, da Argentina, com sete títulos, seguido pelo compatriota por Boca Juniors, com seis, e Peñarol, do Uruguai, com cinco. Os brasileiros com mais títulos são o Flamengo (último campeão), São Paulo, Santos, Grêmio e Palmeiras, que têm três.

JOGOS DE IDA SEGUNDA FASE

21/02

Nacional (PAR) 2×0 Sporting Cristal (PER)

Curicó Unido (CHI) 0x1 Cerro Porteño (PAR)

22/02

19h – El Nacional (EQU) x Independiente Medellín (COL) – Paramount+

21h – Boston River (URU) x Huracán (ARG) – ESPN e Star+

21h30 – Carabobo (VEN) x Atlético Mineiro – ge.globo, ESPN e Star+

23/02

19h – Deportivo Magallanes (CHI) x Always Ready (BOL) – ESPN e Star+

21h – Deportivo Maldonado (URU) x Fortaleza – Paramount+

21h – Universidad Católica (EQU) x Millonarios (COL) – Paramount+