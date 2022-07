Boca Juniors x Corinthians: onde assistir à Libertadores nesta terça-feira

Boca Juniors-ARG e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, 5, às 21h30 (de Brasília), pelo decisivo jogo das oitavas de final da Libertadores. A partida acontece no estádio de La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina, com transmissão pelo SBT, em TV aberta, e pelo serviço de streaming Conmebol TV. O primeiro jogo terminou empatado sem gols.

O Timão poupou praticamente toda a equipe titular na derrota por 4 a 0 para o Fluminense, no último sábado, 2, em confronto pela 15ª rodada do Brasileirão.

O técnico Vítor Pereira terá ao menos quatro baixas confirmadas: lateral-direito Fagner, com lesão na coxa direita, o meia Renato Augusto, com dores na panturrilha, e os atacantes Gustavo Mosquito, com uma tendinite, e Adson, afastado por Covid. Além deles, o volante Maycon, em recuperação de lesão do adutor da coxa direita, também segue como desfalque.

Já os zagueiros Gil, com lesão na coxa direita, e João Victor, em recuperação de dores no tornozelo, além do atacante Willian, lesão no ombro direito, ainda são dúvidas. O lateral-direito Rafael Ramos e o volante Du Queiroz se recuperaram e devem começar jogando.

Assim, o Corinthians deve ir à campo contra o Boca Juniors com: Cássio; Rafael Ramos, João Victor, Raul Gustavo, Fábio Santos, Du Queiroz, Cantilho, Lucas Piton, Giuliano, Gustavo Mantuan e Róger Guedes.

Já o Boca também poupou os titulares na derrota da equipe no fim de semana pelo Campeonato Argentino. O técnico da equipe, Sebastián Bataglia, deve ir à campo com: Rossi; Advíncula, Izquierdoz, Rojo, Frank Fabra, Alan Varela, Zeballos, Pol Fernández, Óscar Romero, Villa e Benedetto.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Libertadores

19h15

Atlético-MG x Emelec-EQU – ESPN e Star+

21h30

Libertad-PAR x Athletico-PR – ESPN, Star+ e Conmebol TV

Boca Juniors-ARG x Corinthians – SBT e Conmebol TV

Sul-Americana

19h15

Unión Santa Fe-ARG x Nacional-URU – Conmebol TV

21h30

Internacional x Colo-Colo-ARG – Conmebol TV



Brasileiro Série B

19h

Ituano x Cruzeiro – Premiere

Chapecoense x Londrina – SporTV

21h30

Operário-PR x CRB-AL – SporTV

