Áudios mostram que VAR brasileiro convenceu árbitro a anular gol do River

Os áudios do VAR liberados pela Conmebol nesta quinta-feira, 7, mostraram que os árbitros de vídeo brasileiros Rafael Traci e Braulio Machado tiveram que convencer o juiz chileno Roberto Tobar a anular o gol do River Plate por toque de mão em jogo contra o Vélez Sarsfield, na quarta-feira, 6, pelas oitavas de final da Libertadores. O duelo no Monumental de Núñez terminou sem gols, e o River acabou eliminado, já que perdeu a ida por 1 a 0.

A jogada polêmica aconteceu aos 33 minutos do segundo tempo. O atacante Matías Suárez ganhou da defesa do Vélez pelo alto e cabeceou para as redes; o árbitro validou o gol inicialmente, mas depois foi chamado pela cabine do VAR. “Roberto, não reinicie, estamos checando uma possível mão do atacante”, diz o áudio.

“Em câmera lenta… aí pega na mão”, diz Machado, revendo a imagem. Tobar responde: “Deixa correr, me dá outro ângulo… este, vamos ver… de novo. Outro ângulo, de novo”. Machado diz: “Essa acho que é a melhor imagem. Teve uma mudança de direção. Ele cabeceia, e a bola muda”. Mas Tobar resiste: “Não me parece. A ver de novo… não me parece. Para mim, é gol”.

Porém, depois de quase cinco minutos revendo as imagens e conversando com os árbitros de vídeo, Tobar decide anular o gol, para desespero dos jogadores do River. Depois da eliminação, o treinador Marcelo Gallardo criticou a decisão: “Precisam ter certeza do que procuram (no VAR), ou então é procurar por procurar. É um sentimento de injustiça total”.

Classificado, o Vélez vai enfrentar nas quartas de final outro argentino, o Talleres, que eliminou o também compatriota Colón nas oitavas.

