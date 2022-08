Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir à Libertadores nesta quarta-feira

Atlético-MG e Palmeiras iniciam nesta quarta-feira, 3, às 21h30 (de Brasília), o primeiro confronto pelas quartas de final da Libertadores. A partida acontece no Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão do canal de TV fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

As equipes, curiosamente, voltam a se enfrentar pelo segundo ano consecutivo justamente na fase eliminatória do torneio. Em 2021, o Verdão se classificou em pleno Mineirão com um empate por 1 a 1, após empatar sem gols no primeiro jogo – na edição passada o gol qualificado ainda era critério de desempate.

Desta vez, o Galo chega às quartas de final após despachar o Emelec, do Equador, pelo placar agregado de 2 a 1. O time encerrou a primeira fase na liderança do grupo D, com 11 pontos.

Para a partida, o técnico Cuca não poderá contar com o volante Allan, que precisará cumprir suspensão. Ainda há dúvidas para as escalações do lateral-esquerdo Guilherme Arana, substituído com dores musculares na derrota por 3 a 0, no último domingo, 31, no Beira-Rio, e do meia Matías Zaracho, em processo de fortalecimento muscular.

Na lateral, Rubens e Dodô disputam uma vaga, enquanto Ademir é o favorito para atuar caso Zaracho não retorne. O provável Galo terá: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Dodô (Rubens); Otávio, Jair, Nacho Fernández e Zaracho (Ademir); Keno e Hulk.

Atual bicampeão da Libertadores, o Verdão chega para o confronto motivado pelos 100% de aproveitamento na fase de grupos, além da goleada por 8 a 0 no placar agregado diante do Cerro Porteño, do Paraguai – 3 a 0 em Assunção e 5 a 0 em São Paulo.

A equipe vive nova grande fase na temporada, com cinco vitórias consecutivas diante de São Paulo, Cuiabá, América-MG, Internacional e Ceará, no último sábado, 30. Também lidera o Brasileirão com quatro pontos de vantagem para o segundo colocado.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira ainda não poderá contar com o atacante Rony, em processo de transição física após lesão na coxa esquerda. Em compensação, terá como opções os reforços López e Merentiel.

Com isso, o provável Palmeiras terá: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e López.

Continua após a publicidade

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta:

Libertadores

21h30

Atlético-MG x Palmeiras – ESPN e Star+

Vélez Sarsfield-ARG x Talleres-ARG – ESPN e Star+

Sul-Americana

19h15

São Paulo x Ceará – Conmebol TV

Brasileirão Feminino

15h

São José-SP x Grêmio – ElevenSports

Real Brasília-DF x Cresspom-DF – ElevenSports

Internacional x Santos – ElevenSports

Flamengo x Red Bull Bragantino – ElevenSports

16h

Palmeiras x Avaí Kindermann – ElevenSports

19h

Ferroviária x Atlético-MG – ElevenSports

20h

Corinthians x Esmac-PA – ElevenSports

21h30

Cruzeiro x São Paulo – ElevenSports

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!