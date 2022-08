Athletico-PR x Palmeiras: onde assistir à Libertadores nesta terça-feira

Athletico Paranaense e Palmeiras iniciam nesta terça-feira, 30, às 21h30 (de Brasília), o confronto pelas semifinais da Libertadores. A primeira decisão acontece na Arena da Baixada, em Curitiba, com transmissão pelo SBT, em TV aberta, e pelo serviço de streaming Conmebol TV. O jogo da volta está agendado para 6 de julho, em São Paulo.

Será o quarto encontro entre paranaenses e paulistas só em 2022. Nos dois primeiros, pela Recopa Sul-Americana, o Verdão ficou com a taça ao empatar por 2 a 2 em Curitiba, em 23 de fevereiro, e ao vencer por 2 a 0 em casa, em 2 de março.

Mais recentemente, contudo, acabou surpreendido com o triunfo por 2 a 0 dos rivais em pleno Allianz Parque, no último dia 2 de julho, em confronto pela 15ª rodada do Brasileirão. O resultado pôs fim a longa invencibilidade da equipe de Abel Ferreira.

O Palmeiras vem de um empate por 1 a 1 diante do Fluminense no último sábado, 27, no Maracanã. Líder da competição, o resultado manteve boa vantagem para o segundo colocado – sete pontos agora. Na Libertadores, o time está invicto até aqui.

Para a partida, duas alterações são certas: as saídas do volante Danilo e do meia Gustavo Scarpa, suspensos. Danilo foi punido com dois jogos de suspensão pela expulsão diante do Atlético Mineiro, nas quartas de final, enquanto Scarpa com um.

Para as posições, Abel deve optar por Gabriel Menino e Wesley. Outros candidatos para a vaga de Scarpa são Flaco López e Bruno Tabata.

Com isso, o provável time terá: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga; Wesley, Rony e Dudu.

O Furacão chega para a partida depois de um empate sem gols contra o Ceará, fora de casa, com a maior parte dos titulares preservados para o confronto pela Libertadores.

O técnico Luiz Felipe Scolari também aproveitou para dar ritmo a alguns jogadores como Vítor Roque, Pablo, Vitinho e Cuello, mas não deu indícios sobre qual será o time titular pra o confronto.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Libertadores

21h30

Athletico-PR x Palmeiras – SBT e Conmebol TV

Brasileiro Série B

19h

Sampaio Corrêa-MA x Cruzeiro – Premiere

Londrina x CRB-AL – Premiere

20h30

Sport x Novorizontino – SporTV e Premiere

Ituano x Operário-PR – SporTV e Premiere

21h30

Criciúma x Grêmio – Premiere

CSA-AL x Náutico – SporTV e Premiere

Tombense-MG x Brusque-SC – Premiere

