Athletico-PR x Flamengo: quando será a final da Libertadores 2022

Athletico Paranaense e Flamengo decidirão a Libertadores 2022. em 29 de outubro, um sábado, ainda sem horário definido, no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. Esta será a terceira decisão seguida entre clubes brasileiros, depois das vitórias do Palmeiras sobre Santos, na edição de 2020, e Flamengo, em 2021.

A decisão deste ano acontece antes do habitual, pois os meses de novembro e dezembro serão ocupados pela Copa do Mundo do Catar. Guayaquil é uma cidade portuária, portanto o jogo não será disputado na altitude.

A Conmebol ainda não iniciou a venda de ingressos nem definiu os valores. Na última final, sediada em Montevidéu, no Uruguai, os bilhetes para flamenguistas e palmeirenses variaram de 200 a 650 dólares, cerca de 1050 a 3400 reais na cotação atual. O estádio em Guayaquil tem capacidade para 57.000 pessoas.

O Athletico foi o primeiro a garantir vaga na final ao eliminar o atual campeão Palmeiras, após vitória por 1 a 0 em Curitiba e empate em 2 a 2 em São Paulo. Vice-campeão em 2006, o Furacão busca um título inédito para coroar seu ambicioso projeto.

O Flamengo, por sua vez, busca o tricampeonato e ainda pode entrar para o seleto grupo de campeões invictos da competição, que tem Peñarol (1960), Santos (1963), Independiente (1964), Estudiantes (1969 e 1970), Boca Juniors (1978) e Corinthians (2012).

Na semifinal, o Rubro-Negro carioca atropelou o Vélez Sarsfield, da Argentina, com goleada por 4 a 0 em Buenos Aires e a vitória por 2 a 1 nesta quarta-feira, 7.

