Athletico-PR e Estudiantes-ARG se enfrentam nesta quinta-feira, 4, às 21h30 (de Brasília), pela primeira partida das quartas de final da Libertadores. O confronto que marca o fim da programação dos jogos de ida da competição acontece na Arena da Baixada, em Curitiba, com transmissão pelo canal de TV fechado ESPN e o serviço de streaming Star+.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O Furacão encerrou a primeira fase do torneio na segunda colocação do grupo B, atrás do Libertad, do Paraguai, que teve a mesma pontuação. Nas oitavas de final, superou o mesmo rival pelo placar agregado de 3 a 1 – 2 a 1 na primeira partida, em Curitiba, e 1 a 1 em Assunção.

Para a partida, o técnico Luiz Felipe Scolari já tem dois desfalques confirmados: o meia Marlos, que negocia a sua saída do clube, e o atacante Marcelo Cirino, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Em compensação, o time paranaense pode ter três novidades: os volantes Fernandinho, Alex Santana e Kawan.

Do outro lado, o Estudiantes encerrou a fase de grupos liderando a chave C, com cinco pontos a mais que o Vélez Sarsfield, segundo colocado. Nas oitavas, fase em que se classificou por antecipação, a equipe argentina eliminou o Fortaleza com 4 a 1 no placar agregado.

Para enfrentar o Furacão, o técnico Ricardo Zielinski terá o retorno de um de seus principais atletas: o atacante Boselli, ex-Corinthians, que já esta recuperado de uma lesão que teve no pé.

Por outro lado, o atacante Leandro Díaz e o zagueiro Fabián Noguera são as baixas confirmadas até o momento pelo departamento médico do time.

Continua após a publicidade

Confirma a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta:

Libertadores

21h30

Athletico-PR x Estudiantes – ESPN e Star+

Brasileiro Série B

19h

Brusque-SC x Sampaio Corrêa-MA – SporTV e Premiere

21h30

CRB-AL x Ponte Preta – SporTV e Premiere

Sul-Americana

19h15

Melgar-PER x Internacional – Conmebol TV

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!