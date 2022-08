Athletico joga quartas para garantir Brasil na final por 4º ano seguido

O Athletico Paranaense recebe o Estudiantes, nesta quinta-feira, 4, às 21h30, na Arena da Baixada, pela ida das quartas de final da Libertadores. O Furacão, em boa fase, busca a segunda semifinal da competição em sua história, contra o time argentino tetracampeão. Caso avance, o Rubro-negro garante um brasileiro na final pela quarta temporada consecutiva, pois os possíveis seguintes adversários na semi são Palmeiras ou Atlético Mineiro.

Invicto há 14 jogos em casa, o Athletico conta com a ida para decidir na Argentina sem tanta pressão. Em reflexo da disparidade financeira entre as equipes brasileiras e o restante do continente, o Furacão eliminar o Estudiantes representaria mais uma temporada com Brasil na final. O Flamengo foi o representante na decisão de 2019 e esteve na de 2021, enquanto o Palmeiras venceu as últimas duas, e o Santos foi vice-campeão em 2020.

Confira as três últimas finais de Libertadores:

2019 – Flamengo 2×1 River Plate

2020 – Palmeiras 1×0 Santos

2021 – Palmeiras 2×1 Flamengo

Tendo em vista que do outro lado da chave Flamengo ou Corinthians jogarão a semifinal contra Vélez Sarsfield ou Talleres, a possível classificação do Athletico aumenta a possibilidade de uma terceira final brasileira consecutiva. Na história da Libertadores, nunca times do mesmo país decidiram o título em três edições seguidas.

O Athletico disputa três competições de maneira simultânea: é o quarto colocado do Brasileirão e está nas quartas da Copa do Brasil e Libertadores. Além disso, a fase do Estudiantes é negativa: venceu apenas duas das últimas dez partidas.

Veja o chaveamento das semifinais da Libertadores:

Athletico-PR ou Estudiantes x Atlético-MG ou Palmeiras

Vélez Sarsfield ou Talleres x Corinthians ou Flamengo

