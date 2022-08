Arrascaeta exalta trabalho de Dorival: ‘Entendemos rápido as ideias novas’

Giorgian de Arrascaeta foi o nome da vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Corinthians nesta terça-feira, 2, pela primeira partida das quartas de final da Libertadores. Autor do primeiro gol, em um lindo chute sem chances para Cássio, o meia uruguaio concedeu entrevista coletiva na na Neo Química Arena ao lado de Dorival Junior e exaltou o trabalho do técnico.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Arrascaeta chegou a citar o técnico português Paulo Sousa, demitido no início de junho. “Quando estivemos com o Paulo, não fizemos o que ele queria, não deu certo, acontece. O mais importante é isso, nunca desacreditamos da força da nossa equipe. Entendemos rápido as ideias novas e hoje estamos colhendo o fruto do dia a dia”, disse.

“A gente estava em um momento difícil, complicado, pela nossa qualidade temos que sempre brigar por vitórias. O vestiário é muito bom, mas precisávamos de um cara que voltasse a dar essa força, no dia a dia passamos a acreditar. Quando se ganha, o ambiente fica melhor. Estamos numa fase crescente”, completou o camisa 14 rubro-negro.

Continua após a publicidade

Dorival pregou respeito ao seu antecessor e disse que uma das chaves da melhora do time foi justamente uma mudança tática envolvendo Arrascaeta. “Respeito muito aqueles que aqui estavam e não falo de maneira comparativa. Temos um norte mostramos isso aos atletas, em vídeos mensagens e movimentos e trabalhamos isso no dia a dia. (…) Fizemos ajustes, naturalmente, principalmente no posicionamento do Arrascaeta, que se jogar como tem jogado, ainda vai nos dar coisas muito boas.”

Apesar da enorme vantagem, o treinador rubro-negro afastou qualquer tipo de acomodação para o duelo de volta no Maracanã. “Cada partida tem uma história, não podemos trabalhar com a perspectiva de já estar definido porque ela não é verdadeira. Vamos enfrentar o vice-líder do Brasileirão, uma equipe com muitas qualidades, perigosa. O futebol prega peças. Não tem nada definido, se bobearmos corremos um risco grande. O céu e o inferno no futebol tem só um palmo de distância.”

Flamengo e Corinthians voltam a se encontrar na próxima terça-feira, 9, no Maracanã, às 21h30, no Maracanã, e a equipe paulista de uma vitória de pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Antes, ambos têm compromisso no próximo sábado, 6, pelo Campeonato Brasileiro. O time carioca enfrenta o São Paulo, fora, e os paulistas viajam para jogar contra o Avaí.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!