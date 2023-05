BELO HORIZONTE – Atlético Mineiro e Athletico Paranaense se enfrentam nesta terça-feira, 23, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Líder do grupo G com sete pontos, o Furacão tenta garantir vaga na próxima fase da competição apoiado na boa fase e, principalmente, no retrospecto individual de Vitor Roque diante dos mineiros.

Em seis encontros como profissional, sendo dois deles pelo Cruzeiro, clube em que foi revelado, o camisa 9 marcou cinco vezes. Dois desses jogos foram vestindo a camisa celeste, com direito a uma bola na rede no clássico. Os outros quatro aconteceram pelo Athletico: duas vitórias para cada lado e quatro tentos anotados.

Roque fez um dos gols da vitória sobre o Galo por 2 a 1, na Arena da Baixada, confronto pela segunda rodada da Libertadores. Esse, inclusive, isolou ainda mais o Galo como rival preferido do atacante de 18 anos.

Profissionalmente, o jogador tem 21 gols na carreira, 23,8% deles sobre o alvinegro. Assim, entre todos as suas 13 vítimas, os mineiros são disparados quem mais sofreram, seguidos pelo São Joseense-PR, alvo três vezes do prodígio do Athletico.

Nesta temporada, Vitor Roque tem oito gols e quatro assistências em 19 partidas com a camisa do Furacão. Nesses jogos, ficou 1242 minutos em campo, ou seja, participou diretamente de um tento a cada 103,5 minutos.

Para se classificar antecipadamente, o Athletico Paranaense precisa vencer o Galo e torcer para que o Libertad-PAR não pontue contra o Alianza Lima-PER. De qualquer forma, três pontos deixam o Furacão em uma situação muito confortável e vivas as expectativas pela primeira Libertadores.

As vítimas de Vitor Roque:

Atlético-MG – 5 gols

São Joseense-PR – 3 gols

Botafogo – 2 gols

Sergipe – 2 gols

Athletic-MG – 1 gol

Tuntum-MA – 1 gol

Estudiantes-ARG – 1 gol

Palmeiras – 1 gol

Libertad-PAR – 1 gol

Cuiabá – 1 gol

Villa Nova-MG – 1 gol

Flamengo – 1 gol

Cascavel-PR – 1 gol