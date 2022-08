Abel x Felipão: quem é o maior técnico na história do Palmeiras?

Nesta terça-feira, 30, dois dos maiores treinadores da história do Palmeiras se enfrentam pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. No comando do Athletico-PR, Luiz Felipe Scolari vai medir forças contra o time de Abel Ferreira, que tenta neste ano alcançar o rival no número de taças pelo alviverde.

Em pouco menos de dois anos de trabalho – foi anunciado em outubro de 2020 -, Abel tem cinco títulos pelo Palmeiras: duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e um Paulista (2022). É uma conquista a menos que Felipão, que em suas três passagens pelo Verdão – 1997-2000, 2010-2012 e 2018-2019 – levantou seis taças: duas Copas do Brasil (1998 e 2012), uma Copa Mercosul (1998), uma Libertadores (1999), um Torneio Rio-São Paulo (2000) e um Brasileiro (2018).

Apenas Vanderlei Luxemburgo, com oito títulos, e Osvaldo Brandão, com sete, possuem mais troféus que Abel e Felipão pelo Palmeiras. Mas Abel já é o recordista de conquistas internacionais, com três, contra duas de Scolari. Além disso, o português já alcançou a marca de nove finais – uma a menos que o pentacampeão mundial, que dirigiu o Palmeiras em 10 decisões.

No total, Felipão é o segundo técnico que mais vezes comandou o Palmeiras na história, em 484 jogos, atrás apenas de Osvaldo Brandão, com 586. Foram 237 vitórias, 132 empates e 115 derrotas. Abel, por sua vez, já tem 146 partidas à frente do clube, com 85 vitórias, 31 empates e 30 derrotas, ocupando a nona posição do ranking.

Quando o assunto é Libertadores, cada um tem um recorde para chamar de seu. Felipão é quem mais vezes venceu pelo Palmeiras na Libertadores: 23 vitórias em 43 jogos, contra 15 vitórias em 20 jogos de Abel. Já a comissão técnica do português comanda a maior sequência de invencibilidade da história da competição, com 18 jogos. A última derrota alviverde no torneio foi em maio de 2021, contra o Defensa y Justicia, da Argentina.

Nesta terça, um novo capítulo da história de ambos os treinadores começa a ser escrita – curiosamente, Felipão é também o técnico que mais vezes enfrentou o Palmeiras pela Libertadores, com seis jogos: quatro pelo Grêmio em 1995 e dois pelo Cruzeiro em 2001. Com os dois duelos à frente do Athletico, Felipão se isolará na primeira posição. Quem vai levar a melhor?

