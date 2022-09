Abel Ferreira: ‘Merecíamos ter saído de outra forma, e não por terceiros’

O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, não economizou nas críticas à arbitragem após a eliminação na semifinal da Libertadores diante do Athletico Paranaense, nesta terça-feira, 6, no Allianz Parque, com empate por 2 a 2. O português reclamou muito da decisão do árbitro Esteban Ostojich de não expulsar Alex Santana após o meia acertar o rosto de Rony com o cotovelo no primeiro tempo – ele recebeu apenas cartão amarelo.

“Queria que o árbitro fosse no vestiário falar com meus jogadores. Só isso. Se o VAR viu o mesmo que eu vi, é a primeira vez na história que eu vejo um cartão amarelo para uma agressão. Merecíamos ter saído da competição de outra forma, e não por terceiros”, disse Abel, que disse ainda que não foi “limpa” a forma como o time foi eliminado.

“(A eliminação) Vai testar nossa força mental pela forma que foi. Temos que continuar nosso caminho. Mas parabéns ao nosso adversário, passou, foi competente, foi feliz. Acho que nossa equipe fez tudo que podia, até com 10 jogadores, estava 2 a 0 na frente. Mas é triste sair da forma que foi. Isso é brincar com nosso trabalho”, completou.

Após dominar a primeira etapa, o Palmeiras ficou com um jogador a menos pouco antes do intervalo, quando o zagueiro Murilo entrou com a sola no joelho de Vitor Roque e foi expulso após revisão do VAR. No segundo tempo, o Verdão ainda conseguiu abrir 2 a 0, mas tomou gols de Pablo e Terans e acabou eliminado em casa, por ter perdido o jogo de ida em Curitiba por 1 a 0.

