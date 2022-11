Zagueiro da Inglaterra abandona a Copa por ‘razões pessoais’

O zagueiro Ben White não faz mais parte do elenco da seleção inglesa na Copa do Mundo do Catar. A Federação de Futebol da Inglaterra divulgou uma nota nesta quarta-feira, 30, afirmando que atleta alegou “motivos pessoais” para deixar a concentração da seleção. O jogador de 25 anos atua no Arsenal e o clube inglês se manifestou em favor do atleta.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

White é o reserva direto da dupla John Stones e Harry Maguire na seleção de Gareth Southgate, e não atuou em nenhuma das três partidas da Inglaterra na fase de grupos.

Na nota divulgada pela federação inglesa, a entidade informa apenas que o jogador retornou para a Inglaterra por motivos pessoais e pede que a privacidade do atleta seja respeitada.

“Ben White deixou a base de treinamento da Inglaterra em Al Wakrah e voltou para casa por motivos pessoais. O zagueiro do Arsenal não deve retornar ao time até o final do torneio. Pedimos que a privacidade do jogador seja respeitada neste momento”.

O Arsenal também manifestou sobre o assunto: “Estamos com você, Ben”, escreveu o clube.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN