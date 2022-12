Walid Regragui: o técnico que está fazendo história com Marrocos na Copa

A seleção de Marrocos escreve a mais brilhante e surpreendente epopeia da Copa do Mundo do Catar. Os Leões do Atlas se tornaram a primeira equipe africana a alcançar uma semifinal de Copa, após eliminar Espanha e Portugal, e agora sonham com o título. Parte dessa história passa pelas mão do técnico Walid Regragui.

Regragui é um retrato da relação entre o Maghreb (norte da África: Argélia, Tunísia e Marrocos) e países colonizadores. O treinador da seleção nasceu nos subúrbios da França e teve o futebol como alavanca para a vida. Foi jogador da seleção e hoje comanda a maior história de futebol do seu país.

“Nós jogamos com tudo. Nosso capitão saiu, jogadores machucados, lutamos muito. Criamos um grupo com estado de espírito incomparável. Não é só questão de respeito. É um progresso natural que estamos fazendo. Cada vez nos perguntávamos se seria possível e hoje se tornou realidade”, disse o técnico após a vitória contra Portugal.

“Isso é historia sendo criada na África. As vezes não acham que temos capacidade técnica de enfrentar um time europeu, mas temos sim. Só tenho a agradecer. Isso não acaba aqui”, finalizou.

Além de Marrocos se tornar a primeira equipe do continente africano em uma semifinal, Walid Regragui também se tornou o primeiro técnico africano em uma semifinal de Copa do Mundo.

Nas vésperas do duelo contra Portugal, Walid desabafou sobre a falta de técnicos árabes na Europa.

Antes de ser anunciado como técnico de Marrocos, Regragui passou por FUS Rabat e Wydad Casablanca, ambos do Marrocos, e Al-Duhail, do Catar. Na seleção, chegou há apenas dois meses da Copa do Mundo, para substituir o bósnio Vahid Halilhodžić, em conflito com a federação e a estrela Ziyech.

🔎 Marrocos é a primeira seleção africana a chegar em uma semifinal na história das Copas do Mundo! 🇲🇦💪 ⚔️5 jogos

✅3 vitórias

⛔️2 empates

❌0 derrotas (!)

📊73.3% apv. (!)

⚽️5 gols pró

🚫1 gol sofrido (!)

👟6.2 chutes p/ marcar gol

⚠️33.0 chutes p/ sofrer gol (!)

📈32% posse pic.twitter.com/pIpN3lz5ZZ — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) December 10, 2022

O trabalho de Regragui excede as expectativas em todos os sentidos. A seleção marroquina, entre todas as 32 seleções participantes da Copa no Catar, tem apenas um gol sofrido (gol contra anotado pelo zagueiro Aguerd). São quatro jogos sem ser vazada. Além disso, é a equipe que mais realiza desarmes (104), que mais realiza cortes de jogada (135), a segunda que mais realiza interceptações (51) e a equipe que mais exige finalizações adversárias para sofrer um gol (33.0).

Os números revelam o segredo de Marrocos para alcançar a semifinal da Copa: consistência defensiva. Aspecto esse que exige organização e comprometimento dos atletas no com e, principalmente, sem bola. O fator torna o trabalho de Regragui ainda mais impressionante, dado o pouco tempo de seleção.

Confira todos os jogos de Regragui com Marrocos:

Marrocos 2 x 0 Chile

Paraguai 0 x 0 Marrocos

Marrocos 3 x 0 Geórgia

Marrocos 0 x 0 Croácia

Bélgica 0 x 2 Marrocos

Canadá 1 x 2 Marrocos

Marrocos 0 x 0 Espanha

Marrocos 1 x 0 Portugal