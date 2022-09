‘Vírus Fifa’: seleções causam chuva de lesões em jogadores importantes

O “vírus Fifa” atacou de novo. As lesões que afetam jogadores importantes convocados para as suas seleções durante as datas Fifa – e enfurecem os clubes – voltaram com força total nos jogos de setembro, e atingiram especialmente o Barcelona, que viu cinco atletas voltarem machucados. Veja a seguir quem voltou da seleção direto para o departamento médico de seu time:

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Jules Koundé (Barcelona)

O zagueiro contratado por 50 milhões de euros pelo Barça sofreu uma lesão muscular ainda no primeiro tempo do jogo da França contra a Áustria, pela Liga das Nações. Ainda não se sabe quanto tempo ele ficará fora de combate.

Ronald Araújo (Barcelona)

Outro defensor importante do time catalão, Araújo sofreu uma lesão grave logo no primeiro minuto do amistoso contra o Irã. Ele vai passar por cirurgia na coxa direita e corre sério risco de desfalcar o Uruguai na Copa do Mundo.

Ousmane Dembélé (Barcelona)

Mais uma para a longa lista de lesões de Dembélé. O atacante, em um de seus melhores momentos desde que chegou ao Barça, sentiu problemas musculares nas panturrilhas após o duelo contra a Áustria.

Memphis Depay (Barcelona)

O atacante holandês saiu lesionado do jogo contra a Polônia pela Liga das Nações e ficou de fora da partida seguinte contra a Bélgica. Mais uma dor de cabeça para o Barça.

Continua após a publicidade

Frenkie de Jong (Barcelona)

O quinto lesionado do Barça foi o volante holandês De Jong, que foi substituído no intervalo do jogo contra a Polônia com dores musculares. O Barcelona ainda não deu maiores detalhes sobre a situação do jogador.

Luka Modric (Real Madrid)

Se o Barça sofreu com cinco problemas, o Real só teve um, mas foi bem pesado: o camisa 10 Luka Modric voltou machucado dos jogos contra Dinamarca e Áustria pela Liga das Nações e se tornou desfalque.

Bruno Guimarães (Newcastle)

Na seleção brasileira, quem se machucou foi Bruno Guimarães. Ainda no primeiro treino com o grupo de Tite, o volante sentiu um problema muscular e foi liberado. Pior para o Newcastle, onde ele é titular absoluto.

Thomas Partey (Arsenal)

Principal nome da seleção de Gana, o volante do Arsenal não enfrentou o Brasil no amistoso após sentir dores no aquecimento. Ele já vinha se recuperando de uma lesão, mas foi convocado mesmo assim.

Mike Maignan (Milan)

Um dos melhores goleiros da Europa no momento, o francês teve uma lesão na panturrilha e pode desfalcar o Milan por até um mês. O problema aconteceu no jogo contra a Áustria, quando Maignan foi substituído no intervalo.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!