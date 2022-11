Vinicius Júnior revela conversa com Neymar: ‘Torcendo para não ser grave’

LUSAIL – O atacante Vinicius Júnior afirmou ter questionado Neymar ainda nos vestiários da seleção brasileira sobre a gravidade da entorse no tornozelo direito, sofrida pelo camisa 10 aos 34 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 0 do país diante da Sérvia, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar.

O jogador externou que o companheiro ainda prefere aguardar para entender melhor o próprio quadro nesta sexta-feira, 24.

“Ele falou para ver amanhã como vai acordar, como estarão as coisas. Torcendo para não ser nada grave”, disse o jogador.

“Ficamos tristes sempre que um jogador sai lesionado do campo, mas temos fé de que vai se recuperar o mais rápido possível. Tomara que não seja nada para seguir até a final com a gente. É o nosso jogador mais importante, que tem a maior responsabilidade aqui. Que chama a responsabilidade para ele com um líder”, completou.

O principal jogador do país teve confirmada pelo médico da CBF, Rodrigo Lasmar, uma entorse na região. Ainda não há previsão de exames específicos – tampouco a gravidade. Há cautela para um diagnóstico impreciso e precoce.

“O Neymar apresentou um pouco de edema, de inchaço [no tornozelo]. Já iniciamos o tratamento ainda no banco e seguimos com a fisioterapia. Vamos aguardar por, pelo menos, 24 ou 48 horas para ter uma melhor ideia. Não existe exame de imagem marcado. Caso precise, faremos. A expectativa é de observação e qualquer coisa que falemos sobre a sequência dele ainda é prematuro”, disse Lasmar, em entrevista coletiva após a partida.

“Ele ficou em campo mais 11 minutos após sofrer a entorse, com dor. E, no fim não conseguiu continuar. É um dado importante para considerarmos a evolução do jogador, também”, completou.

Após boa atuação na estreia – com participação direta nos dois gols marcados por Richarlison -,Vinicius Júnior também refutou pessimismo quanto a recuperação de Neymar. Questionado se estaria preparado para assumir o protagonismo do camisa 10, foi contudente: “Estamos sempre preparados, mas ele vai jogar”.

“Agora temos três dias para recuperá-lo o mais rápido possível para chegar bem. Espero que chegue bem e feliz para ajudar a gente [no segundo jogo”, acrescentou.

O jogador do Real Madrid, confirmado oficialmente como titular apenas uma hora antes do confronto, ainda revelou que Neymar ainda fez questão de ajudá-lo após a escalação de Tite. “Me falou para ficar tranquilo e que a responsabilidade era toda dele”.

O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, 28: às 13h (de Brasília) para enfrentar a Suíça, no estádio 974.

