Vinícius Júnior e o mundial

Craques não nos faltam. E se formos olhar pro setor de ataque então, aí as opções são enormes. Tanto que alguns nomes que não foram chamados por Tite estariam na Copa por outras seleções. Mas o Brasil está convocado! Com duas polêmicas, é verdade: o lateral Dani Alves, que não vive boa fase em sua carreira, e a convocação de nove atacantes, mais de um terço da seleção. Só que quem não chamaria essa turma? Neymar, Vini Jr., Richarlison, Raphinha, Rodrygo, Anthony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Pedro. É bem improvável até que todos entrem em campo em algum momento da Copa, mas o importante é que temos várias opções, do meio pra frente, pra mudar o sistema tático em um jogo duro a qualquer momento.

Outro detalhe é que eles vivem hoje bons momentos nos seus clubes. Só pra citar alguns exemplos, Neymar tem 20 jogos pelo PSG com 15 gols e 11 assistências, Gabriel Jesus marcou cinco gols e deu seis passes pra gol em 20 jogos pelo Arsenal, Rodrygo fez sete gols em 19 jogos, deu cinco assistências no Real e é o melhor brasileiro do time de Madri, Vini Jr. tem 10 gols e cinco assistências em 21 jogos pelo time de madrilenho. E mais: recentemente, na eleição da Bola de Ouro, da revista francesa France Football, Vini ficou no oitavo lugar, brasileiro mais bem colocado na votação que indicou seu companheiro de clube, o francês Benzema, como melhor do mundo.

Em um papo que o Cast FC fez com o garoto sorriso, Vini Jr. se mostrou ansioso e confiante em jogar a sua primeira Copa. “Cada vez melhor, cada vez mais confiante, cada vez mais ansioso pra alcançar o nosso objetivo principal de chegar à Copa e que é vencer, vencer ela. Então, acredito que cada dia que passa todos os brasileiros estão mais nervosos e mais ansiosos pra chegar esse momento.”

Aos 22 anos, sendo um dos mais jovens do grupo, Vini também falou sobre a mescla, que deve ser uma marca na nossa seleção. “A mescla dos jogadores experientes com os jogadores mais novos, que estão com vontade de vencer, e os mais velhos, com mais vontade ainda, então acredito que é uma mescla boa, que pode dar grandes frutos na Copa. Não sei se vamos ganhar, mas vamos dar tudo pra vencer, sem dúvidas.”

Em pouco tempo, em uma carreira meteórica, o atacante do Real Madrid, com quem tem contrato até 2026, já ganhou os principais títulos do mundo em seu clube: Campeão da Liga dos Campeões com gol na final, Campeão do Mundial de Clubes, Campeão Espanhol e agora sonha com uma final de Copa. “Todo jogador sonha com isso e é sempre importante estar marcando gols, e nos jogos importantes a gente se sente mais especial e, então, acredito poder trabalhar pra primeiro chegar à final, depois, sim, pensar em marcar o gol.” É 18 de dezembro, essa é a data da decisão. “Se Deus quiser, Brasil na final e campeão.”

Que venha o primeiro Mundial pro garoto prodígio! Que venha o hexa!

