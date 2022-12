Vinicius Júnior e Alisson se destacam em baile do Brasil; veja as notas

O Brasil fez sua melhor exibição na Copa do Mundo e goleou a Coreia do Sul por 4 a 1 nas oitavas de final, nesta segunda-feira, 5. O time de Tite atropelou no primeiro tempo, quando marcou os quatro gols, e apenas administrou a vantagem no segundo, quando ainda perdeu chances de ampliar. Veja as notas de cada jogador segundo o olhar de PLACAR:

Alisson – 8

No primeiro jogo em que foi realmente exigido, foi impecável. Fez boa defesa em batida de fora da área no primeiro tempo e pegou uma cara a cara com Son no segundo. Sem culpa no gol coreano, um chute indefensável.

Éder Militão – 6

Se virou bem contra o rápido Hwang Hee-chan, exceto por um drible que tomou no primeiro tempo, e com as caídas de Son por seu lado. Com a bola, foi mais contido e não comprometeu.

Marquinhos – 7

Vacilou apenas na chance de Son no começo do segundo tempo, mas fez outro jogo sólido na defesa. Participou com categoria da construção do gol de Richarlison.

Thiago Silva – 8

De novo um jogo quase perfeito do capitão. Protegeu a área com firmeza, saiu jogando de forma limpa e deu até assistência, com um toque de primeira que deixou Richarlison na cara do gol.

Danilo – 7

Não sentiu nem um pouco a mudança para a lateral esquerda. Ganhou tudo defensivamente, fechou bem como volante ao lado de Casemiro na construção e distribuiu bem a bola. Voltou muito bem.

Casemiro – 8

O melhor jogador do Brasil na Copa teve outra atuação magistral. Bloqueou todos os ataques coreanos pelo meio e distribuiu lançamentos e inversões de jogo com facilidade. Fez uma falta tática importante para parar um contragolpe e escapou do amarelo.

Lucas Paquetá – 8

Um dos melhores em campo. Como volante, trabalhou incansavalmente, pressionando os meio-campistas coreanos. Com bola, conseguiu receber entre as linhas e mostrou qualidade e criatividade. Fez o quarto gol ao entrar bem na área chegando de trás.

Neymar – 6

Não aparentou nenhum problema no tornozelo machucado. Prendeu demais a bola em alguns lances, especialmente depois do jogo já estar resolvido, mas sua presença já dá outra cara ao ataque. Converteu o pênalti ao seu estilo, deixando o goleiro no chão.

Raphinha – 7

Enfim fez um ótimo jogo na Copa. Chamou os marcadores para dançar e fez uma grande jogada para criar o primeiro gol. Poderia ter deixado o seu, mas errou cara a cara ao bater com o pé direito.

Vinicius Júnior – 9

O melhor do jogo. Muita calma e categoria para abrir o placar. Linda assistência para o gol de Paquetá. Vai se soltando a cada jogo e se tornando um dos protagonistas da seleção na Copa.

Richarlison – 8

Brigou demais, ao seu estilo, e esteve muito ligado para roubar a bola no lance do pênalti. Finalizou bem a linda jogada do terceiro gol. Poderia ter feito outro no segundo tempo, mas chutou sem ângulo.

Daniel Alves – 7

Entrou muito bem com bola, saindo jogando com qualidade, e quase fez um golaço de voleio. Não sofreu na marcação, bem protegido por Raphinha.

Bremer – 5

Entrou como lateral esquerdo e teve dificuldades com as bolas em profundidade nas suas costas. Praticamente não subiu ao ataque.

Gabriel Martinelli – 5

Entrou aberto na esquerda e poderia ter aproveitado melhor os espaços dados pelos coreanos nos contra-ataques. Não repetiu a atuação inspirada que teve contra Camarões.

Weverton – 5

Sua entrada fez com que todos os 26 convocados por Tite tivessem minutos em campo na Copa. Praticamente não teve trabalho.

Rodrygo – 6

Entrou solto, ligado, roubou uma boa bola na frente e quase fez um gol. Com o jogo já resolvido, cadenciou mais a partida com passes no meio.

