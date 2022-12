Vilão em adeus da Bélgica, Lukaku se irrita e quebra banco de reservas

Romelu Lukaku, um dos heróis da campanha da Bélgica no Mundial da Rússia, desta vez foi vilão. O atacante da Inter de Milão entrou na segunda etapa e desperdiçou ao menos quatro chances claríssimas de marcar o gol que valeria a classificação dos belgas às oitavas de final. Decretados o empate em 0 a 0 com a Croácia e a eliminação precoce da equipe na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, Lukaku se irritou e quebrou parte do banco de reservas do estádio Ahmed bin Ali nesta quinta-feira, 1º.

O desabafo do astro belga foi flagrado pelas câmeras de transmissão e deve render uma multa à federação belga. Ao deixa o campo, Lukaku deu um soco no banco de reservas e quebrou a estrutura de acrílico. Em seguida, foi consolado por companheiros e pelo auxiliar, o ex-atacante francês Thierry Henry.

Romelu Lukaku broke the dugout window after Belgium crashed out of the World Cup. pic.twitter.com/38hkU8Sqdg — Ahmed (@AhmedMA4_9) December 1, 2022

Terceira colocada na Copa de 2018, a Bélgica chegou à Copa do Catar como uma das candidatas ao título, mas decepcionou durante toda a primeira fase, com triunfo por 1 a 0 sobre o Canadá, derrota por 2 a 0 para Marrocos e o empate sem gols com a Croácia. O fiasco deve marcar o fim da chamada “geração de ouro”, que conta ainda com Kevin de Bruyne, Eden Hazard e Thibaut Courtois.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN