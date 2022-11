Vídeo: a reação dos atletas da seleção ao serem convocados para a Copa

Os jogadores convocados pela seleção brasileira nesta segunda-feira, 7, para a Copa do Mundo de 2022 se emocionaram ao ouvir o técnico Tite pronunciar seus nomes durante o evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Diversos deles registraram a festa com seus familiares e amigos em suas redes sociais.

O atacante Pedro, que conquistou a vaga na reta final graças aos gols decisivos que fez pelo Flamengo, celebrou em grande estilo: logo depois do anúncio, surpreendeu a namorada Fernanda com um pedido de casamento.

CONVOCADO E AGORA NOIVO! 🇧🇷💍 @Pedro9oficial pediu sua namorada Fernanda Nogueira em casamento logo após a convocação! LINDOS! 😍 #CRF pic.twitter.com/atHwqKKi0j — Flamengo (@Flamengo) November 7, 2022

Outros jogadores filmaram suas reações, como Antony, do Manchester United, Richarlison, do Tottenham, Bruno Guimarães, do Newcastle, Everton Ribeiro, do Flamengo, Ederson, do Manchester City e Alex Telles, do Sevilla. Confira, abaixo as reações.

Por vocês!!! Obrigado, meu Deus!! Obrigado todo mundo… amigos, família, mãe, pai, irmãos!! Amo vocês!!! Emoção demais!! 🇧🇷🇶🇦 @CBF_Futebol pic.twitter.com/Da6aJkkoDx — Antony Santos (@antony00) November 7, 2022

O momento em que Bruno Guimarães, com o filho no colo e ao lado da família, recebe a notícia da convocação para a Copa do Mundo. pic.twitter.com/42eYwfuHV0 — Gustavo Hofman (@gustavohofman) November 7, 2022

A emoção de @evertonri com a convocação para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar! Boa sorte, capitão, representa a Nação🔴⚫️!!#CRF pic.twitter.com/EYrbw0v394 — Flamengo (@Flamengo) November 7, 2022

Olha o que eles fizeram! Essa foi a reação dos alunos da E.M Paulo Freire, em São Gonçalo, quando o nome do Vini Jr. foi anunciado. Que torcida especial, hein?! @vinijr 🥳 pic.twitter.com/SFBXudKRoY — Instituto Vini.Jr (@institutovinijr) November 7, 2022

GOLEIROS

Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

LATERAIS

Danilo – Juventus

Daniel Alves – Pumas

Alex Sandro – Juventus

Alex Telles – Sevilla

ZAGUEIROS

Marquinhos – PSG

Thiago Silva – Chelsea

Éder Militão – Real Madrid

Bremer – Juventus

MEIO-CAMPISTAS

Casemiro – Manchester United

Fabinho – Liverpool

Fred – Manchester United

Bruno Guimarães – Newcastle

Lucas Paquetá – West Ham

Everton Ribeiro – Flamengo

ATACANTES

Neymar – PSG

Vinicius Jr – Real Madrid

Raphinha – Barcelona

Antony – Manchester United

Richarlison – Tottenham

Gabriel Jesus – Arsenal

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Pedro (Flamengo)

Rodrygo (Real Madrid)

