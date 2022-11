Veja as maiores goleadas da história das Copas do Mundo

A Copa do Mundo do Catar começou com tudo. Depois de a Inglaterra atropelar o Irã por 6 a 2, nesta quarta-feira, 23, foi a vez da Espanha estrear com goleada: 7 a 0 e um baile sobre a Costa Rica. Por isso, PLACAR separou uma lista com os placares mais elásticos de edições do mundial, com direito à Hungria de Puskás, Portugal em 2010, e o fatídico 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil, em 2014.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

1 – Hungria 10 x 1 El Salvador (1982)

Há quatro décadas, nenhuma seleção é capaz de superar a goleada histórica da Hungria sobre El Salvador na Copa do Mundo da Espanha. Os húngaros fizeram três gols no primeiro tempo e incríveis sete na segunda etapa. O goleador daquele jogo foi László Kiss, com três bolas na rede.

2 – Hungria 9 x 0 Coreia do Sul (1954)

Em seu segundo jogo da Copa da Suíça, a lendária Hungria de 1954 massacrou a seleção asiática. O craque Puskás marcou duas vezes, assim como Palotás; já Kocsis fez três gols, enquanto Lantos e Czibor completaram a goleada.

2 – Iugoslávia 9 x 0 Zaire (1974)

A antiga Iugoslávia se classificou em primeiro no grupo que inclusive tinha o Brasil e foi responsável pela segunda maior goleada das Copas. Marcou 9 a 0 sobre o Zaire, atual República Democrática do Congo, que não venceu nenhum jogo e também não marcou nenhum gol naquela Copa.

4 – Suécia 8 x 0 Cuba (1938)

Os cubanos até conseguiram passar da primeira rodada, eliminando a Romênia após um empate por 3 a 3 e uma vitória por 2 a 1 no “replay”, mas foram atropelados pela Suécia nas quartas de final. Harry Andersson e Gustav Wetterström foram os destaques, com três gols cada.

4 – Uruguai 8 x 0 Bolívia (1950)

Antes de chocar o mundo na partida decisiva contra o Brasil no famoso “Maracanazo”, a Celeste Olímpica goleou a frágil seleção boliviana na primeira fase. Como a França desistiu de participar, esse acabou sendo o único jogo do Grupo 4.

4 – Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita (2002)

Continua após a publicidade

Até aqui, a maior goleada de Copas do Mundo neste século. Os alemães, que viriam a ser vice-campeões perdendo para o Brasil na final, venceram os sauditas na estreia do torneio, com direito a três gols de Klose – todos, claro, de cabeça.

7 – Turquia 7 x 0 Coreia do Sul (1954)

Outro placar naquela Copa da Suíça entrou para a lista de maiores goleadas. Os turcos, que haviam perdido para a Alemanha Ocidental na estreia, venceram os coreanos com três gols do atacante Burhan Sargin.

7 – Uruguai 7 x 0 Escócia (1954)

A Copa de 1954 é conhecida por ter a maior média de gols, e não à toa tem mais um jogo na lista. O então campeão Uruguai não tomou conhecimento dos escoceses, que disputaram um Mundial pela primeira vez.

7 – Polônia 7 x 0 Haiti (1974)

A melhor geração da história da Polônia, que ficou em terceiro naquela Copa ao bater o Brasil, venceu todos os jogos na primeira fase. Um deles foi esse atropelo para cima do Haiti, com três gols de Szarmach, dois de Lato, um de Gorgon e um de Deyna.

7 – Portugal 7 x 0 Coreia do Norte (2010)

Na Copa da África do Sul, os portugueses avançaram até as oitavas de final, e a goleada contra a Coreia do Norte foi crucial para isso. O volante Tiago marcou duas vezes, enquanto Cristiano Ronaldo fez nessa partida seu único gol naquele Mundial.

7 – Espanha 7 x 0 Costa Rica (2022)

A mais recente goleada teve os espanhóis não dando a menor chance para o time da América Central. O massacre teve dois gols de Ferran Torres, um de Dani Olmo, um de Asensio, um de Gavi, um de Soler e um de Morata.

12 – Alemanha 7 x 1 Brasil (2014)

Pois é, a maior goleada já sofrida pela seleção brasileira em Copas, na semifinal de 2014, está fora do top 10. Além desse jogo, o placar aconteceu outras duas vezes em Mundiais: Itália 7×1 Estados Unidos, em 1934, e Brasil 7×1 Suécia, em 1950.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN