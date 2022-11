Veja a numeração da seleção para a Copa do Mundo

O treinador Tite convocou a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2022, nesta segunda-feira, 7, em evento realizado no Rio de Janeiro. Além da nomeação dos 26 jogadores que defenderão o Brasil no Catar, a CBF divulgou o número das camisas para a disputa do torneio.

Veja a numeração oficial para a Copa:

1. Alisson

2. Danilo

3. Thiago Silva

4. Marquinhos

5. Casemiro

6. Alex Sandro

7. Lucas Paquetá

8. Fred

9. Richarlison

10. Neymar

11. Raphinha

12. Weverton

13. Daniel Alves

14. Éder Militão

15. Fabinho

16. Alex Telles

17. Bruno Guimarães

18. Antony

19. Gabriel Jesus

20. Vinicius Júnior

21. Rodrygo

22. Bremer

23. Ederson

24. Gabriel Martinelli

25. Pedro

26. Everton Ribeiro

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. O período de treinos começa na próxima segunda-feira, 14, no centro de treinamento da Juventus, da Itália, em Turim. A delegação viaja para o Catar no dia 19.

