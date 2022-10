Uruguai divulga pré-convocados para a Copa com 7 jogadores do Brasileirão

A seleção uruguaia divulgou nesta sexta-feira, 21, os 55 jogadores pré-convocados para a Copa do Mundo de 2022. Entre os escolhidos pelo técnico Diego Alonso, estão sete jogadores de equipes brasileiras: o lateral-direito Varela e o meia Arrascaeta (ambos do Flamengo), o zagueiro Bruno Méndez (Corinthians), o lateral-esquerdo Piquerez (Palmeiras), os meias Canobbio e Terans (Athletico Paranaense) e o meia-atacante Michel Araújo (Fluminense).

Outros destaques são as presenças dos veteranos atacantes Luis Suárez e Edinson Cavani, que podem disputar sua quarta Copa do Mundo – assim como o goleiro Fernando Muslera e os zagueiros Diego Godín e Martín Cáceres, todos presentes nas edições de 2010, 2014 e 2018.

O zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, foi incluído na pré-lista mesmo em recuperação de uma cirurgia na coxa. Ele fez seu último jogo há um mês e corre contra o tempo para estar à disposição.

As equipes precisam enviar à Fifa a lista definitiva dos 26 convocados até 14 de novembro. O Uruguai está no grupo H do Mundial, ao lado de Portugal, Gana e Coreia do Sul, e estreia no dia 24 de novembro, contra a seleção asiática.

Veja a lista dos 55 pré-convocados do Uruguai para a Copa do Mundo:

Goleiros

Fernando Muslera (Galatasaray-TUR)

Sergio Rochet (Nacional-URU)

Sebastián Sosa (Independiente-ARG)

Guillermo de Amores (Lanús-ARG)

Santiago Mele (Unión Santa Fe-ARG)

Gastón Olivera (Olimpia-PAR)

Laterais-direitos

Damián Suárez (Getafe-ESP)

Guillermo Varela (Flamengo)

Federico Pereira (Liverpool-URU)

José Luis Rodríguez (Nacional-URU)

Giovanni González (Mallorca-ESP)

Zagueiros

José María Giménez (Atlético de Madri-ESP)

Sebastián Coates (Sporting-POR)

Diego Godín (Vélez Sarsfield-ARG)

Martín Cáceres (Los Angeles Galaxy-EUA)

Sebastián Cáceres (América-MEX)

Agustín Rogel (Hertha Berlim-ALE)

Leandro Cabrera (Espanyol-ESP)

Bruno Méndez (Corinthians)

Santiago Bueno (Girona-ESP)

Gastón Álvarez (Getafe-ESP)

Ronald Araújo (Barcelona-ESP)

Laterais-esquerdos

Mathías Olivera (Napoli-ITA)

Matías Viña (Roma-ITA)

Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Alfonso Espino (Cádiz-ESP)

Lucas Olaza (Valladolid-ESP)

Volantes

Lucas Torreira (Galatasaray-TUR)

Manuel Ugarte (Sporting-POR)

Mauro Arambarri (Getafe-ESP)

Matías Vecino (Lazio-ITA)

Rodrigo Bentancur (Tottenham-ING)

Federico Valverde (Real Madrid-ESP)

Fernando Gorriarán (Santos Laguna-MEX)

Felipe Carballo (Nacional-URU)

César Araújo (Orlando City-EUA)

Fabricio Díaz (Liverpool-URU)

Meias/Pontas

Facundo Pellistri (Manchester United-ING)

Agustín Canobbio (Athletico Paranaense)

Diego Rossi (Fenerbahçe-TUR)

Brian Ocampo (Cádiz-ESP)

Facundo Torres (Orlando City-EUA)

Nicolás de la Cruz (River Plate-ARG)

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

Michel Araújo (Fluminense)

David Terans (Athletico Paranaense)

Atacantes

Luis Suárez (Nacional-URU)

Edinson Cavani (Valencia-ESP)

Darwin Núñez (Liverpool-ING)

Maxi Gómez (Trabzonspor-TUR)

Martín Satriano (Empoli-ITA)

Agustín Álvarez (Sassuolo-ITA)

Jonathan Rodríguez (América-MEX)

Nico López (Tigres-MEX)

Thiago Borbas (River Plate-URU)

