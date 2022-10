Uma semana para convocação da Copa: todos os nomes já chamados por Tite

Atualizado em 31 out 2022, 14h17 - Publicado em 31 out 2022, 13h58

Atualizado em 31 out 2022, 14h17 - Publicado em 31 out 2022, 13h58

A expectativa para conhecer os 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo pelo Brasil só cresce. Enquanto a CBF já enviou à Fifa uma pré-lista com 55 nomes, os eleitos para defender a seleção brasileira no Catar serão divulgados no dia 7 de novembro. Essa será a última vez que Tite convocará, tendo em vista que seu trabalho se encerra após a disputa do Mundial. Em seis anos no cargo, o treinador já chamou 122 atletas.

Apesar da lista de 55 nomes não ter sido divulgada publicamente, uma apuração do site ge divulgou sete nomes que têm chance de disputar a Copa. São eles os flamenguistas Pedro, Everton Ribeiro, Santos, Gabriel e Filipe Luís e os jogadores do Fluminense André e Nino.

De todos os que compõem a primeira lista, apenas 26 viajarão com a delegação para o Catar. Diferente dos últimos mundiais, em que as seleções podiam inscrever 23 atletas, houve mudança para esta edição, após pedido das federações e decisão da Fifa.

Tite tem 76 jogos à frente da seleção e encerra o trabalho com, no mínimo, 79 – podendo ser até 83, caso o Brasil dispute os sete jogos no Catar. O treinador venceu 57 vezes, empatou 14 e perdeu cinco, além de somar 166 gols feitos e apenas 27 sofridos.

Desde que assumiu, em 2016, Tite já convocou 122 jogadores diferentes para a seleção, segundo levantamento do ge. Entre esses nomes, há atletas que foram chamados para defender o Brasil em amistoso contra a Colômbia, no início de 2017, em homenagem às vítimas do acidente da Chapecoense. Na ocasião, a lista foi composta exclusivamente por nomes de equipes brasileiras.

Confira os 122 convocados por Tite em seis anos de seleção brasileira:

Goleiros

Alex Muralha

Alisson

Cássio

Daniel Fuzato

Danilo Fernandes

Diego Alves

Ederson

Everson

Gabriel Brazão

Gabriel Chapecó

Hugo

Ivan

Marcelo Grohe

Neto

Phelipe Megiolaro

Santos

Weverton

Laterais

Alex Sandro

Alex Telles

Daniel Alves

Danilo

Émerson Royal

Fábio Santos

Fagner

Filipe Luís

Gabriel Menino

Guilherme Arana

Ismaily

Jorge

Marcelo

Marcinho

Marcos Rocha

Mariano

Rafinha

Renan Lodi

Wendell

Zagueiros

Bremer

David Luiz

Dedé

Diego Carlos

Éder Militão

Felipe

Gabriel Magalhães

Gil

Ibañez

Jemerson

Léo Ortiz

Luan

Lucas Veríssimo

Marquinhos

Miranda

Pablo

Pedro Geromel

Rodrigo Caio

Samir

Thiago Silva

Vitor Hugo

Volantes

Allan

Arthur

Bruno Guimarães

Casemiro

Danilo

Douglas Luiz

Edenilson

Fabinho

Fernandinho

Fred

Henrique

Matheus Henrique

Matheus Nunes

Paulinho

Rafael Carioca

Walace

Willian Arão

Meias

Andreas Pereira

Camilo

Claudinho

Diego

Éverton Ribeiro

Felipe Anderson

Gerson

Giuliano

Gustavo Scarpa

Luan

Lucas Lima

Lucas Paquetá

Oscar

Philippe Coutinho

Rafinha Alcântara

Renato Augusto

Rodriguinho

Talisca

Willian

Atacantes

Antony

Arthur Cabral

Artur

Bruno Henrique

David Neres

Diego Souza

Diego Tardelli

Douglas Costa

Dudu

Everton Cebolinha

Gabigol

Gabriel Jesus

Gabriel Martinelli

Hulk

Lucas Moura

Malcom

Matheus Cunha

Neymar

Pedro

Raphinha

Richarlison

Roberto Firmino

Robinho

Rodrygo

Taison

Thiago Galhardo

Vini Júnior

Wesley Moraes

Willian José

