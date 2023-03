Três países, 16 estádios: Fifa detalha as sedes da Copa de 2026

A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 16, os estádios escolhidos para sediar os jogos da Copa do Mundo de 2026, que pela primeira vez terá três países anfitriões: Canadá, Estados Unidos e México.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Dezesseis arenas receberão os jogos, o maior número desde a Copa de 2002, disputada na Coreia do Sul e no Japão. O número expressivo faz jus à mudança no formato da competição, que terá não 32, mas 48 seleções participantes em um total de 104 partidas.

A localização dos estádios que sediarão a Copa de 2026 ficou dividida por: onze estádios nos Estados Unidos, três no México e dois no Canadá. Pode-se dizer que todos os gostos foram contemplados.

Há arenas mais modernas, como o caso do estádio de Los Angeles, popularmente conhecido como Sofi Stadium, e também mais icônicas, caso do estádio Azteca, palco de duas finais de Copa do Mundo. Confira:

Canadá

Estádio de Toronto

Localização: Toronto, Ontário, Canadá

Capacidade: 27.980 (expansível para mais de 45.000)

Abertura: 2007

Inspirado nos estádios ingleses, o Toronto Stadium foi inaugurado em 2007 e já possui experiência em sediar torneios da Fifa, com a Copa do Mundo sub-20 masculina e feminina. O estádio foi o primeiro do país a possuir campo específico de futebol.

Estádio de Vancouver

Localização: Vancouver, British Columbia, Canadá

Capacidade: 54.405

Inauguração: 1983

Arquitetura imponente, situado às margens da enseada de False Creek. O estádio passou por obras recentes para modernizar as estruturas. É a casa do Vancouver Whitecaps e do BC Lions, clubes da primeira divisão canadense.

México

Estádio Azteca

Localização: Tlalpan, Cidade do México

Capacidade: 87.523

Inauguração: 1966

Icônico estádio mexicano sediou jogos das Olimpíadas de 1968 e duas Copa do Mundo, de 1970 e 1986. Não só isso, sediou duas finais: a primeira foi conquistada pelo Brasil de Pelé e a segunda foi conquistada pela Argentina de Maradona.

Estádio Guadalajara

Localização: Zapopan, Jalisco, México

Capacidade: 48.071

Inauguração: 2010

Construído em terreno elevado e com um design esférico semelhante a um coliseu, o estádio recebe jogos do CD Guadalajara na temporada regular. Em 2018 foi palco da final da Concacaf.

Estádio de Monterrey

Localização: Guadalupe, Nuevo Leon, México

Capacidade: 53.500

Inauguração: 2015

Foi o primeiro estádio nas Américas a receber a certificação prata do Leadership in Energy & Environmental Design (LEED). Ele se destaca por usar de forma inteligente a energia, com equipamentos de baixa tensão. É a casa do tradicional clube Monterrey.

Estados Unidos

Estádio Arrowhead

Localização: Kansas City, Missouri, EUA

Capacidade: 76.416

Inauguração: 1972

É o terceiro maior estádio da Copa do Mundo de 2026. Além disso, é detentor de um aspecto interessante, visto que é a arena mais barulhenta de todos os esportes, segundo o Guinness Book, o livro dos recordes. Na temporada regular, recebe jogos de futebol americano.

Estádio de Atlanta

Localização: Atlanta, Geórgia, EUA

Capacidade: 71.000 (73.019)

Inauguração: 2017

Moderno e aconchegante. Fundado em 2017, o estádio, também conhecido como Mercedes-Benz Stadium, custou 4,6 bilhões de reais e foi patrocinado pela marca alemã de automóveis. Recebe jogos de futebol e futebol americano.

Continua após a publicidade

Estádio de Boston

Localização: Foxborough, Massachusetts, EUA

Capacidade: 20.000 (expansível)

Inauguração: 2002

A arena atualmente recebe jogos de futebol americano e está passando por significativa reforma para a Copa do Mundo de 2026. Originalmente o estádio pode receber até 35.000 torcedores, mas devido às obras, a expectativa é de dobrar o número de assentos.

Estádio de Dallas

Localização: Arlington, Texas, EUA

Capacidade: 80.000 (expansível para 105.000)

Inauguração: 2009

O maior estádio da próxima Copa do Mundo tem potencial de receber mais de 100 mil pessoas. Já foi palco de cinco finais do Super Bowl.

Estádio de Houston

Local : Houston, Texas, EUA

Capacidade: 72.220 (expansível para 80.000)

Abertura: 2002

Inaugurada em 2002, a arena chama atenção pelo teto retrátil e pela seção ‘Bull Pen’, que abriga a torcida mais barulhenta do time da NFL,Houston Texans. Já foi palco de jogos das seleções americana, mexicana e de três jogos da Copa América Centernária, em 2016.

Estádio de Los Angeles

Localização: Inglewood, Califórnia, EUA

Capacidade: 70.240 (expansível para 100.240)

Abertura: 2020

Tudo no superlativo quando o assunto é esse estádio. É o mais recente a ser inaugurado, o maior de Los Angeles e um dos mais caros do mundo, custou cerca de 5 bilhões de dólares. Impressiona pela arquitetura imponente e moderna.

Tanto o Los Angeles Rams quanto o Los Angeles Chargers jogam suas partidas da NFL no local, que também sediou o Super Bowl LVI.

Estádio de Miami

Localização: Miami Gardens, Flórida, EUA

Capacidade: 65.326

Inauguração: 1987

Versátil e cheio de história. Já recebeu jogos de Barcelona, Milan e PSG. Também já sediou a Wrestlemania, o Miami Open de tênis e seis Super Bowls.

Estádio de Nova Jersey

Localização: East Rutherford, Nova Jersey, EUA

Capacidade: 82.500

Inauguração: 2010

Outro estádio que originalmente recebe partidas de futebol americano, em 2026 irá sediar a Copa do Mundo. Entra na lista entre os maiores do torneio.

Estádio da Filadélfia

Localização: Filadélfia, Pensilvânia, EUA

Capacidade: 71.896

Inauguração: 2003

Inaugurado há vinte anos com um amistoso entre Manchester United contra o Barcelona, voltará a receber estrelas do futebol em 2026.

Estádio São Francisco

Localização: Santa Clara, Califórnia, EUA

Capacidade: 68.500 (expansível para 75.000)

Inauguração: 2014

Casa do San Francisco 49ers da NFL, o estádio ainda não recebeu nenhuma partida de futebol – o que mudará em 2026. Foi palco da icônica apresentação dos cantores Beyoncé, Coldplay e Bruno Mars, em 2016, na final do Super Bowl. Também conhecido como Levi ‘s Stadium.

Estádio de Seattle

Localização: Seattle, Nova York, EUA

Capacidade: 37.722 (expansível para 68.740)

Inauguração: 2002

Conhecido por sua atmosfera barulhenta, o estádio na costa oeste dos EUA é outro com capacidade expansiva de torcida.