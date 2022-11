Torcedora do Irã leva camisa com nome de Mahsa Amini e é censurada

A Copa do Mundo do Catar tem sido palco de muitos protestos, tanto por parte de jogadores quanto de torcedores. Nesta segunda-feira, 25, durante a vitória do Irã por 2 a 0 contra o País de Gales, uma torcedora iraniana estampou em uma camisa o nome de Mahsa Amini, jovem que morreu após ser presa pela polícia em seu país natal, e foi abordada por seguranças do estádio Ahmad Bin Ali. A situação foi registrada por fotógrafos que estavam presentes no momento do ocorrido.

O flagra mostra o exato momento em que a torcedora exibia a camiseta com o número 22 e o nome de Mahsa Amini em forma de protesto. Um guarda a abordou pedindo que a peça fosse guardada.

Amini, que tinha 22 anos, foi detida pela polícia iraniana no dia 13 de setembro, acusada de infringir o código de vestimenta feminino do país, ao deixar parte da franja do cabelo exposta. Três dias depois, ela entrou em coma e morreu. As autoridades iranianas afirmaram que o motivo da morte foi uma doença, mas a família alegou que houve espancamento.

O caso desencadeou enormes protestos pelo Irã, com grande parte da população se manifestando em repulsa ao ocorrido e a favor dos direitos das mulheres. Na Copa do Mundo, os protestos continuam. Também no jogo contra o País de Gales, um trio de torcedoras usou camisas pretas com a frase “Liberdade para as vidas femininas”, lema da revolução que vem sendo feita no país.

Na primeira rodada do Grupo B da Copa, os jogadores da seleção do Irã ficaram em silêncio durante a execução do hino do país, em apoio aos movimentos de protesto da população. O próximo desafio do time em busca da classificação inédita às oitavas de final será contra a seleção dos Estados Unidos, na próxima terça-feira, 29, às 16h (de Brasília).

