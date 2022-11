Tite mantém nove remanescentes da Copa de 2018; veja as novidades

Alisson, Ederson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Fred, Neymar e Gabriel Jesus têm em comum o fato de serem os remanescentes da Rússia-2018 chamados pelo técnico Tite nesta segunda-feira, 7, para a Copa do Mundo do Catar. Sem grandes surpresas, o técnico promoveu 17 novidades para o mundial, mas ainda manteve nove nomes que sucumbiram para a Bélgica nas quartas de final do último mundial.

Em 2018, Tite anunciou os 23 nomes para a Rússia com apenas seis remanescentes de 2014, do fatídico 7 a 1 para a Alemanha em Belo Horizonte: Marcelo, Thiago Silva, Fernandinho, Paulinho, Willian e Neymar. Todos os chamados estiveram entre os 64 testados pelo treinador de agosto de 2016 a 14 de maio de 2018, data da convocação.

Dessa vez, não foi diferente. Todos os escolhidos também estiveram entre os 84 atletas testados neste ciclo.

Goleiros

Cássio foi preterido por Weverton, do Palmeiras, que também irá com terceira opção para a posição. O corintiano chegou a ser cotado após boas atuações, lembrado na pré-lista dos 55 nomes, mas não foi chamado por Tite.

Weverton realizou oito partidas no atual ciclo, quatro delas em 2021. Foi titular diante de Bolívia, Peru, duas vezes, e do Chile nas Eliminatórias.

Laterais

Danilo é o único remanescente dos quatro nomes levados por Tite em 2018, mas sofreu com uma lesão ligamentar no tornozelo esquedo naquele mundial. Ele fez apenas uma partida, no empate por 1 a 1 diante da Suíça. Os outros nomes levados para a Rússia, Fagner, para a direita, além de Marcelo e Filipe Luís, para a esquerda, foram substituídos por: Alex Sandro, Alex Telles e Daniel Alves.

Alex Sandro foi quem conseguiu desbancar a dupla Marcelo e Filipe Luís, titulares em revezamento por longo período da seleção. Realizou 27 partidas no último ciclo, o jogador que mais atuou na função.

Vale dizer, também, que Daniel Alves perdeu o mundial de 2018 às portas de seu início, em maio. Então jogador do Paris Saint-Germain, sofreu uma desinserção no ligamento cruzado anterior do joelho direito, precisando de longo período de afastamento para se recuperar.

Zagueiros

Na Rússia, Miranda (Inter de Milão), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG) e Geromel (Grêmio) foram os escolhidos. Desta vez, Miranda, hoje no São Paulo, e Geromel, ainda no Grêmio, acabaram preteridos por Tite para as novidades Eder Militão, do Real Madrid, e Bremer, da Juventus.

Se a dupla anterior, já bem mais experiente, não vive mais um grande momento na carreira, Militão e Bremer estão em alta no futebol europeu. Militão ganhou espaço como sombra imediata para Marquinhos e Thiago Silva, além disso também surge como boa opção para a lateral direita. Ele atuou assim no amistoso diante Gana, em 23 de setembro.

Foram 23 jogos e um gol marcado no atual ciclo do Catar, sendo titular em 18 deles.

Meio-campistas

Philippe Coutinho, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto e Willian são os nomes que ficaram pelo caminho quatro anos depois, enquanto Casemiro e Fred os dois únicos remanescentes. Entram como novidades para 2022 os volantes Bruno Guimarães, do Newcastle, e Fabinho, do Liverpool, além dos meias Lucas Paquetá, do West Ham, e Everton Ribeiro, do Flamengo.

Dos quatro estreantes, quem mais correu riscos foi Everton Ribeiro. O experiente jogador de 33 anos chegou a perder espaço, mas recuperou moral com um bom segundo semestre após a chegada do técnico Dorival Júnior ao Rubro-Negro.

Foi dele, inclusive, a assistência para o gol de Gabriel Barbosa no título da Libertadores no último dia 29 de outubro.

Realizou 15 partidas no atual ciclo, marcando três gols: diante do Peru, em duas oportunidades, e do Chile, em confrontos pelas Eliminatórias e na última Copa América. Também deu uma assistência.

Atacantes

Dos cinco escolhidos em 2018, dois deles seguem: Neymar e Gabriel Jesus. Taison, hoje no Internacional, Roberto Firmino, do Liverpool, e Douglas Costa, do Los Angeles Galaxy, foram os preteridos no setor mais “inchado” da seleção. As novidades ficam por conta das presenças de Vinicius Júnior e Rodrygo, do Real Madrid, Richarlison, do Tottenham, Pedro, do Flamengo, Raphinha, do Barcelona, Antony, do Ajax, e Martinelli, do Arsenal.

A montagem do setor contou com preocupações, como no caso de Richarlison, vice-artilheiro deste ciclo de Copa, com 17 gols, mas que sofreu uma lesão muscular próximo a data da convocação.

Pedro, craque e artilheiro da última Libertadores, com 12 gols, só conquistou a vaga nos momentos finais. Ele foi chamado após intenso clamor popular na última Data Fifa embalado pela excelente fase no Flamengo. Dentro de campo, correspondeu: precisou de poucos minutos para balançar as redes na goleada diante da Tunísia.

Com relação a Firmino, nem mesmo a nova grande fase no Liverpool seduziu Tite na reta final. Ele tem oito gols e quatro assistências em 19 jogos pelos Reds nesta temporada.

Os nove remanescentes de 2018:

Goleiros: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City) e Cássio (Corinthians)

Laterais: Danilo (Manchester City), Fagner (Corinthians), Filipe Luís (Atlético de Madri) e Marcelo (Real Madrid)

Zagueiros: Miranda (Inter de Milão), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG) e Geromel (Grêmio)

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Philippe Coutinho (Barcelona), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan) e Willian (Chelsea)

Atacantes: Douglas Costa (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG) e Taison (Shakhtar Donetsk)

