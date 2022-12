Tite é assaltado no Rio de Janeiro e leva bronca por eliminação na Copa

O técnico Tite foi assaltado na manhã deste sábado, 24, no Rio de Janeiro. Segundo as informações do jornal O Globo, o treinador caminhava na Barra da Tijuca por volta das 06h (de Brasília) quando foi surpreendido e teve seu cordão furtado. O ladrão também teria criticado a atuação da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.

A caminhada no horário matinal tinha como objetivo fugir do assédio de torcedores, mas não funcionou. Além de ser furtado, o técnico Tite ouviu críticas e levou bronca do bandido pela atuação da seleção brasileira na Copa do Mundo. O Brasil caiu nas quartas de final para a Croácia, nos pênaltis, após levar o empate restando quatro minutos para o fim da partida.

Tite já confirmou a saída do cargo de técnico da seleção brasileira. A decisão faz a CBF se movimentar em busca de um novo técnico: o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, foi especulado e logo reforçou seu desejo de continuar no clube espanhol.

Com o futuro em aberto, Tite segue com sua família no Rio de Janeiro. O técnico recebeu propostas de trabalho, mas não se manifestou sobre a possibilidade de voltar à beira do campo por enquanto.