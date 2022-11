Tite deixa no ar: quem deve ser o capitão da seleção na Copa?

A braçadeira de capitão da seleção brasileira não chegou a ter um dono fixo nos últimos anos. O técnico Tite adotou diferentes critérios e optou por um “rodízio de capitães”, algo que já fazia no Corinthians antes de assumir a equipe nacional. O técnico gaúcho não revelou quem ostentará a faixa na Copa do Mundo do Catar, mas já admitiu que Daniel Alves está “entre os capitães” do time.

Tite diz que idade, tempo de seleção e, claro, titularidade, serão fatores influentes na definição. O favorito para ficar com a braçadeira no Mundial, portanto, é Thiago Silva, que dentre os titulares é o mais velho, com 38 anos de idade, e disputará sua quarta Copa do Mundo.

O zagueiro do Chelsea, inclusive, estrela um documentário recém-lançado na plataforma de streaming Netflix, chamado “Capitães”, onde assume justamente essa função na seleção brasileira, ainda que ela não esteja oficializada. Thiago foi o capitão do Brasil na Copa de 2014, mas foi duramente criticado por chorar e não orientar os colegas na decisão por pênaltis diante do Chile, nas oitavas de final.

Outro jogador que se encaixa nos critério de escolha de Tite é Daniel Alves, que é um ano mais velho do que Thaigo Silva. Porém muitas incertezas sobre suas condições físicas e técnicas rondam o lateral-direito. Dessa forma o que se espera é que o veterano fique como reserva de Danilo, e, assim, em um primeiro momento não use a faixa de capitão. “Ele é um dos capitães. Normalmente, é o atleta que é o mais longevo, que tem maior número de participações. Vai depender da escalação”, desconversou Tite no dia da convocação.

Tite já leva uma década adotando o rodízio de faixa (começou no Corinthians, na campanha do título da Libertadores de 2012), alegando que a responsabilidade pode ser compartilhada com diversas lideranças. Na Copa de 2018, a faixa ficou restrita a três jogadores: Marcelo, Miranda (usou por duas vezes) e Thiago Silva (usou por duas vezes também). Fora do Mundial da Rússia, Dani Alves foi capitão em 15 dos 50 jogos desde a Copa do Mundo de 2018. Ao longo das Eliminatórias foram eleitos oito capitães durante os dez primeiros jogos.

A faixa ainda rodou por mais braços ao longo das últimas 50 partidas que a seleção brasileira disputou: depois da derrota para a Bélgica, o escolhido foi Neymar, que vinha sendo alvo de críticas pelo comportamento na Copa de 2018, mas Tite decidiu que seria melhor mudar, por conta da agressão do atacante a um torcedor na final da Copa da França em 2019.

A partir daí foi Dani Alves quem assumiu a braçadeira, quando levantou o troféu da Copa América no mesmo ano. Após a conquista apenas três jogadores foram escolhidos para usar a faixa, já que o anterior precisou se ausentar da seleção em determinados momentos, foram eles: Thiago Silva, Marquinhos e Casemiro, na Copa América de 2021. O zagueiro mais velho, inclusive, foi quem ficou com a faixa já na fase final da competição.

Nos 76 jogos em que Tite comandou o Brasil até o momento, os três jogadores que mais assumiram o posto de capitão foram Daniel Alves, em 19 oportunidades, Thiago Silva, em 17 e Casemiro, em 10.

A seleção brasileira terá seu primeiro compromisso no Mundial do Catar, no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, às 16h (de Brasília).

