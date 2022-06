Tite critica ‘mão de Deus’ de Maradona e cultura de ‘ser o mais esperto’

Tite voltou a entrar em assuntos polêmicos relacionados a Argentina meses antes da Copa do Mundo. Em entrevista ao podcast Podpah nesta segunda-feira, 20, o treinador mencionou o gol de mão de Diego Armando Maradona (1960-2020), nas quartas de final da Copa do Mundo do México, em 1986, como um dos casos de injustiças do futebol ao ser questionado se é favorável a utilização do VAR. Alcunhado por La Mano de Dios, o lance garantiu a vitória por 2 a 1 na competição que posteriormente terminaria com o título argentino.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

“Sim, sim, sim, é a justiça, é a correção. Se nós vamos interpretar de forma errada, ou melhor, é um outro aspecto. Você imagina se a gente vai para uma Copa do Mundo e somos eliminados com uma bola que bate dentro do gol e sai? Foi o caso da Inglaterra contra a Alemanha [em 2010]. Imagina o técnico da seleção inglesa quando o Maradona faz um gol com a mão e foi eliminado? E aí ele se manifesta depois, acho que é o Bobby Robson: ‘As pessoas falam que é a mão de Deus, mas essa mão me tirou a possibilidade de classificação. O meu trabalho’ “, desabafou o treinador.

“O esporte tem outras formas de ter emoção. É sendo melhor, com caneta, com drible, com finta, com chapéu, tem outras situações. Não do enganar, não o da mentira, não o de ser o mais esperto. Não do erro para justificar a vitória”, completou.

Após a frase, o treinador ainda rebateu ao comentário de um dos integrantes de que “isso faz parte do futebol”: “É? Faz parte do futebol, sim, mas compete a nós colocarmos justiça e termos atributos… quanto hoje você precisa de uma mídia para divulgar o seu trabalho em condições melhores? Um aparato que tem o melhor som, o melhor áudio, a melhor imagem… é para nós também”.

Tite também foi lembrado por César Sampaio de um episódio envolvendo uma partida diante do Equador em que o árbitro colombiano Wilmar Roldán roubou a cena ao cometer uma série de decisões equivocadas na revisão de lances, com dois pênaltis anulados, expulsões e mais de 31 minutos de acréscimos.

Principal algoz de Tite na seleção, a Argentina incomoda o treinador além das três derrotas nos sete encontros. Desde o “Clássico da Anvisa”, quando em 5 de setembro de 2021, pelas Eliminatórias da Copa fiscais da Anvisa invadiram o campo da Neo Química Arena em São Paulo e paralisaram o jogo, o treinador acumula declarações ácidas quando o assunto é a maior rival do Brasil.

Continua após a publicidade

Vice-campeão da Copa América, a seleção brasileira buscou amistoso contra a “pedra no sapato” para a última data Fifa. Entretanto, o encontro foi cancelado e Tite expressou irritação durante entrevista coletiva: “Tenho opinião, mas vou guardar…” As seleções têm a continuidade do jogo cancelado pela Anvisa marcada para setembro, mas ainda não há sede e data exata.

Esquenta ainda mais o clima entre as seleções recentes desavenças como a polêmica discussão entre Tite e Messi, em 15 de novembro de 2019, durante partida amistosa em Riade, na Arábia Saudita. Os dois chegaram a trocar insultos em campo.

“Eu só reclamei porque era para ele tomar cartão e ele me mandou calar a boca, depois eu mandei ele calar a boca. E acabou. Não quero responder isso para não colocar situações”, explicou Tite na ocasião.

Meses antes, o treinador já havia subido o tom contra a declaração do craque argentino de que a Copa América estava arranjada para o Brasil vencer. “Um pouco mais de cuidado e respeito”, rebateu.

Em novembro, o empate sem gols entre Brasil e Argentina, pela 14ª rodada das Eliminatórias, ficou marcado pelo polêmico lance entre o zagueiro Nicolás Otamendi e o atacante Raphinha. O defensor argentino acertou uma cotovelada no rosto do jogador brasileiro, que passou a sangrar imediatamente após o golpe. A análise do VAR entendeu apenas como um “golpe de intensidade média”, passível de cartão amarelo.

Tite não escondeu sua revolta com a arbitragem. O treinador gaúcho tratou como “inconcebível” o fato de o VAR não ter recomendado a expulsão do jogador argentino. “É impossível, vou repetir: é impossível não ver a cotovelada do Otamendi no Raphinha. Não estou falando de resultado de jogo, mas quem quer ter isenção na análise, ela é muito clara”, esbravejou.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens