Tite aposta tudo em Neymar contra Coreia, que ‘não tem nada a perder’

DOHA – A primeira pergunta nem era direcionada a ele, mas ao capitão Thiago Silva, porém Tite fez questão de responder de bate-pronto sobre a possibilidade de Neymar retornar à seleção brasileira diante da Coreia do Sul: “SIM!”, exclamou e sorriu o treinador, que depois, na sua vez, detalhou a decisão. “O Neymar vai treinar e em treinando (bem), estará no jogo, sim.” O principal astro da equipe sofrera na estreia, dia 24 de novembro, contra a Suíça, uma complicada lesão no tornozelo que o ameaçou até de deixar a Copa do Mundo do Catar. Mas depois de dez dias de tratamento intensivo — “dormindo na fisioterapia”, na palavra dos colegas — se diz apto a atuar. O inédito duelo contra a seleção asiática, que diz “não ter nada a perder”, começa às 16h (de Brasília), no estádio 974, pelas oitavas de final.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Tite, que não vinha dando pistas sobre escalação em nenhuma partida, surpreendeu ao praticamente confirmar que Neymar começará jogando. “Eu prefiro a utilização do meu melhor desde início e o técnico tem que assumir suas responsabilidades. Os outros 10 eu não escalo”, disse, tentando quebrar o gelo, mas a tensão era evidente. O treinador gaúcho de 61 anos sabe que está arriscando seu principal jogador diante de um adversário, em tese, amplamente inferior. Mas não quer correr riscos depois da derrota para Camarões, a primeira da história contra uma seleção africana, que fechou a primeira fase. Desde então, uma onda de negatividade pareceu sobrevoar a seleção, com os cortes de Gabriel Jesus e Alex Telles, e as notícias sobre o grave estado de saúde de Pelé, a quem Tite dedicou palavras de conforto.

Talvez melhor até do que a notícia do retorno de Neymar, que apesar de fazer muita falta, tem jogadores do ramo para substitui-lo, seja a de Danilo, que também lutava contra uma lesão no tornozelo desde a estreia. O jogador da Juventus se recuperou e deve atuar na lateral-esquerda, que está abandonada já que Alex Telles foi cortado e Alex Sandro ainda se recupera de uma moléstia no quadril. Eder Militão deve ocupar a direita, mas tem a concorrência de Daniel Alves, um dos poucos a agradar diante de Camarões.

Para além da disparidade técnica, o Brasil conta com uma vantagem física nesta tarde: por ter poupado todos os titulares na terceira rodada, o Brasil terá um time três dias mais descansado que a Coreia, que deixou até a última gota de suor para bater Portugal e tirar a vaga do Uruguai nesta fase. “Foi um risco que valeu a pena correr, para estar fisicamente bem”, disse Thiago Silva, que relembrou o último encontro entre as seleções, uma goleada brasileira por 5 a 1, em Seul, em junho deste ano. “Não podemos pensar que o jogo vai ser fácil, com um resultado elástico como no amistoso. A Coreia passou em um grupo muito difícil, tem jogadores de qualidade e todo o nosso respeito.” Em Copas do Mundo, Brasil e Coreia jamais se enfrentaram.

Para além de Son e Paulo Bento

A seleção sul-coreana que tem como melhor campanha o quarto lugar em 2002, na qual dividiu com o Japão a sede do último torneio vencido pelo Brasil, chega animadíssima às oitavas de final. A estrela maior é, sem dúvidas, Heung-min Son, do Tottenham, artilheiro da última Premier League, um ídolo nacional e possivelmente o melhor e mais habilidoso jogador asiático em todos os tempos. “O ‘Sonny’ é um grande jogador, sabemos da sua qualidade, tenho o prazer de jogar com ele no clube. A Coreia é uma equipe agressiva, forte”, precaveu-se Richarlison, depois da última derrota.

Continua após a publicidade

O time, porém, tem outros destaques além de seu craque mascarado (Son vem atuando com uma máscara, pois se recupera de um problema de visão que quase o tirou da Copa). O camisa 9Gue-sung Cho vem se destacando por seu faro de gol e também pela fama de galã que ganhou durante o Mundial. “Desculpe, em termos de nomes é difícil. Mas tem grandes jogadores, como 10, o 6 e o que fez o gol contra Portugal”, disse Thiago Silva citando, respectivamente, Jae-sung Lee, meia do Mainz, In-Beom Hwang, do Olympiacos, e Hee-Chan Hwang, do Wolverhampton. O zagueiro Min-Jae Kim, destaque do Napoli, foi poupado contra Portugal, mas deve voltar ao time.

O técnico é um velho conhecido dos brasileiros, o português Paulo Bento, de passagem inglória pelo Cruzeiro em 2016. Ele fez questão de reclamar dos poucos dias de descanso (Brasil e Coreia jogaram dia 2, mas a seleção brasileira pôde poupar seus titulares, pois estava classificada). “É algo inumano, mas é algo que a Fifa pretende, criar menos condições para quem já tem menos condições. Já é difícil competir com o Brasil, que é o candidato mais forte, não único, mais o mais forte a ganhar o título, e com esse constrangimentos, fica mais difícil ainda.”

Paulo Bento reclama dos poucos dias de descanso da Coreia: "É algo inumano, mas é algo que a Fifa pretende, criar menos condições para quem já tem menos condições. Já é difícil competir com o Brasil, que é o candidato mais forte, e com esse constrangimentos, mais ainda." pic.twitter.com/4UI8blbkcU — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) December 4, 2022

Bento disse que seria hipócrita se dissesse que será mais fácil enfrentar o rival com o retorno de Neymar, mas se disse contente pela saúde do atleta. Por fim, jogou toda a pressão para o lado dos pentacampeões. “O Brasil tem grandes possibilidades, nós menos, mas num jogo só temos mais chances do que num campeonato (de pontos corridos). Não temos nada a perder, só a ganhar. Queremos deixar a imagem de uma equipe que quer jogar e competir até o fim.”

Prováveis escalações

Brasil: Alisson, Éder Militão (Daniel Alves), Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vinicius Junior

Coreia do Sul: Seung-Gyu Kim, Moon-Hwan Kim, Min-Jae Kim, Young-Gwon Kim e Jin-Su Kim; In-Beom Hwang e Woo-Young Jung; Hee-Chan Hwang, Kang-In Lee e Heung-Min Son; Gue-Sung Cho.