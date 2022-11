Thiago Silva critica brincadeira de técnico da Sérvia: ‘Falta de respeito’

LUSAIL – O zagueiro Thiago Silva não estava plenamente satisfeito depois do triunfo por 2 a 0 da seleção brasileira sobre a Sérvia nesta quinta-feira, 24. O capitão da equipe demonstrou forte mágoa com o técnico adversário, o ex-jogador Dragan Stojkovic, que na véspera brincou sobre a formação super ofensiva do Brasil ao questionar se “alguém vai jogar na defesa?”.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O defensor de 38 anos fez questão de repetir sua opinião em mais de uma roda de jornalistas, inclusive à imprensa italiana. “Vi o que o treinador deles falou. Como ele pode questionar se temos defensores? Foi uma falta de respeito. Eu, Marquinhos, Danilo, Alex Sandro, Casemiro temos uma história.” desabafou na zona mista. “Na minha opinião, ele deveria se informar melhor antes de falar”, completou, em italiano.

A fala de Dragan Stojkovic se deu em um contexto bem-humorado Avisado de que Tite poderia escalar o Brasil com Raphinha, Vinicius Junior, Neymar e Richarlison, o que de fato aconteceu, ele, ele brincou. “Vão jogar com quatro atacantes? Que sorte a deles. Será que vai ter alguém na defesa?”, disse, para depois tecer elogios. “O Brasil é um grande time, um dos favoritos ao título. Considero esta uma geração de ouro e espero um jogo excelente, muito difícil. Mas os jogos começam 0 a 0, e portanto temos chances, e não temos medo de ninguém, nem mesmo do Brasil.”

Na mesma entrevista, outro jornalista local questionou Stojkovic sobre a suspeita de que um drone enviado pela CBF tivesse espionado o treino da sérvia. “Por que fariam isso? Eles são uma potência do futebol, realmente creio que seja fake news. E mesmo que tivessem feito, não teriam visto nada demais”, minimizou o ex-jogador com passagem por Estrela Vermelha, Olympique de Marselha e Nagoya Grampus.