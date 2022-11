Thiago, Ramos e De Gea: por que a Espanha não levou medalhões para a Copa

A lista dos 26 convocados para defender a Espanha na Copa do Mundo de 2022 foi divulgada nesta sexta-feira, 11, cercada por polêmicas, tendo em vista que o treinador Luis Enrique deixou de fora “medalhões” como o zagueiro Sérgio Ramos, campeão do mundo em 2010 e presente nas duas últimas edições, o meia Thiago Alcântara, destaque do Liverpool, e o goleiro David De Gea, do Manchester United.

Além disso, há apenas um remanescente do grupo que conquistou a Copa de 2010: o volante Sérgio Busquets, do Barcelona. Como consequência, 20 dos escolhidos serão estreantes na competição, com direito a muitos jovens. A exclusão dos velhos conhecidos foi o assuntos nas redes sociais e na coletiva de imprensa.

Questionado sobre as escolhas da lista, Luis Enrique lembrou das peças que fizeram parte do ciclo e não disputarão a Copa do Mundo: “usamos jogadores que ajudaram, mas que não poderão estar no Catar e, por isso, quero lembrá-los e agradecê-los”.

Confiante, o técnico ainda esbanjou otimismo e não tratou com importância a presença de muitos garotos. “Tenho uma lista tremenda. A Copa do Mundo é sempre emocionante. Confiança? Noventa por cento. Vamos à guerra. Não vamos morrer de medo. Este é o time de Luis Enrique. Um time jovem? Não estou preocupado. Eles estão acostumados a aguentar a pressão”, explicou.

Sérgio Ramos foi preterido pelo treinador, que escolheu levar defensores mais jovens como Hugo Guillamón, de 22 anos, que tem 83 jogos pela equipe principal do Valencia e três vestindo a camisa da Espanha, além de Eric García, de 21 anos, que soma 84 aparições por clube como profissional e 18 na seleção. Por outro lado, o defensor de 36 anos vem de temporadas abaixo, atrapalhadas por lesões.

Ramos, de julho de 2020 até o atual momento, entrou em campo apenas 61 vezes. Ainda assim, o zagueiro voltou a ter espaço no Paris Saint-Germain, onde já fez 19 partidas neste início de temporada.

Em coletiva de imprensa em setembro, Luis Enrique admitiu felicidade pelo retorno do “xerifão” aos campos, mas não garantiu um retorno à equipe nacional: “vemos que está competindo, faz isso de maneira contínua a cada três dias e a partir daí considero que os melhores jogadores para vir na posição de Sergio Ramos são os que convoquei”.

Thiago Alcântara, uma das referências técnicas do Liverpool, também foi deixado de fora. Apesar de ter um histórico delicado de lesões, o meia já tem 13 partidas na temporada e chegaria bem fisicamente ao Catar.

O problema, no entanto, é a falta de sequência em “La Fúria”, onde não atua há mais de um ano. Juntamente a isso, a concorrência na posição cresceu e garotos como Pedri e Gavi, ambos do Barcelona, ocuparam espaço de protagonismo nas mãos de Luis Enrique.

No gol, a ausência sentida foi do badalado David De Gea, titular da Espanha no Mundial de 2018 e já considerado um dos melhores na posição. Porém, em um Manchester United conturbado, o arqueiro também viu suas atuações caírem de nível e o espaço nas convocações minguar. Sem jogar pela seleção há mais de dois anos, sequer teve sua ausência muito contestada.

A Espanha estreia na Copa do Mundo no dia 23 de novembro, contra a Costa Rica. No grupo E, ainda enfrentará Alemanha e Japão.

