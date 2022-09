Técnico da Holanda teme pênaltis na Copa e chama seis goleiros para testes

O experiente técnico Louis van Gaal, da seleção holandesa, protagonizou mais um fato inusitado. Conhecido pela excêntrica personalidade, ele convocou seis goleiros para os últimos testes do país antes da convocação final para a Copa do Catar. Segundo o próprio treinador, o objetivo é preparar os arqueiros para possíveis decisões de pênaltis. Van Gaal diz que levará, pelo menos, quatro deles ao mundial – normalmente apenas três são chamados.

“Temos de treinar esta situação agora porque haverá pouco tempo de preparação antes do mundial. É um detalhe muito importante, muitas vezes os pênaltis são absolutamente decisivos nas grandes competições e temos de prestar atenção a mais nisso”, explicou.

Van Gaal ainda convidou Peter Murphy, ex-treinador da seleção holandesa de vôlei, para ajudar no processo com os goleiros. Ele integrará provisoriamente a comissão técnica.

Brigam por quatro vagas Cillessen, do NEC, Flekken, do Freiburg, Noppert, do Heerenveen, Pasveer, do Ajax, Scherpen, do Vitesse, e Bijlow, do Feyenoord.

Neste ano, a Fifa permitirá aos treinadores o acréscimo de mais três nomes na lista final dos convocados – ou seja, de 23 chamados os treinadores passarão a contar com 26.

Van Gaal protagonizou na Copa de 2014, no Brasil, um emblemático momento ao substituir no fim da prorrogação contra a Costa Rica, pelas quartas de final, o goleiro Cillessen por Krul.

A substituição surtiu efeito, com Krul saindo como protagonista das cobranças. A Holanda, naquele ano, terminou na terceira colocação d mundial.

Agora, a equipe visita a Polônia nesta quinta-feira, 22, às 15h45 (de Brasília). No domingo, 25, recebe a Bélgica. Ambos os confrontos ocorrem pelo grupo 4 da Nations League.

