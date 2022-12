Técnico da Croácia chama Brasil de ‘melhor do torneio’ e ‘assustador’

Depois da goleada do Brasil sobre a Coreia do Sul, o técnico da Croácia, Zlatko Dalic, não poupou elogios à seleção brasileira, próxima rival dos europeus nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 6, Dalic apontou a equipe do técnico do Tite como “a melhor do torneio” e com qualidade “assustadora”. Os croatas se classificaram ao superar o Japão nos pênaltis.

“O Brasil é a melhor seleção do torneio. Quando olha os jogadores, a qualidade, é assustador. Temos um grande teste em nossa frente, um time competitivo e que tem muitos bons jogadores. Precisaremos começar o jogo bem. Não temos nada a temer, precisaremos de muita fé, confiança e buscar uma oportunidade. Queremos aproveitar, estamos jogando contra o Brasil em uma Copa do Mundo”, disse o treinador, que assumiu a Croácia em 2017 e já tem um vice-campeonato mundial em seu currículo.

Dalic não negou que a seleção brasileira chega como favorita para o confronto, mas também valorizou os méritos de sua seleção em chegar às quartas de final.

Na fase de grupos, a Croácia passou em segundo lugar, com cinco pontos. O país empatou sem gols diante de Marrocos e Bélgica, mas venceu o Canadá por 4 a 1. Diante do Japão, novo empate no tempo regulamentar e na prorrogação.

“O Brasil é favorito, eles têm a confiança, uma grande atmosfera e jogadores de primeiro nível. Neymar está de volta, mas acredito que podemos fazer frente a eles. Tentar pressionar e dar a eles muito espaço não é muito inteligente. Vamos fazer uma análise, as chances não são exatamente 50 a 50, mas não estamos aqui por acaso”, ponderou.

Ainda segundo Zlatko Dalic, o jogo a ser analisado para achar formas de resistir ao Brasil é o contra a Suíça, pela segunda rodada da fase de grupos. O treinador diz que esse jogo foi o mais difícil para a seleção brasileira até o momento e desconsidera a derrota para Camarões na terceira rodada, quando o time de Tite, já classificado, usou reservas.

O decisivo confronto entre os países acontece nesta sexta-feira, 9, às 12h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação.

