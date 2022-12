Szymon Marciniak: quem é o árbitro que apitará a final da Copa

Argentina e França fazem mistério sobre as escalações da final da Copa do Mundo, mas uma presença em campo já está 100% garantida: o polonês Szymon Marciniak será o árbitro do duelo que vale o tricampeonato neste domingo, 18, às 12h (de Brasília), no Lusail. Ele será auxiliado pelos compatriotas Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz.

O inglês Anthony Taylor era o árbitro favorito para a final, mas a presença da Argentina na decisão acabou levando o apito para a Polônia. O veto do árbitro inglês tem como objetivo evitar qualquer confusão entre argentinos e ingleses, segundo informações do diário britânico The Times. Os sul-americanos lembram até hoje a Guerra das Malvinas e mantém os sentimentos aflorados. A rivalidade entre Brasil e Argentina, somada à contestada arbitragem na vitória da França sobre a Inglaterra, também pode ter atrapalhado o goiano Wilton Pereira Sampaio.

Szymon Marciniak, de 41 anos, é figurinha carimbada no campeonato polonês: são mais de 200 jogos apitados. O bom desempenho e consistência levaram o árbitro ao maior campeonato de clubes do velho continente, a Champions League, e assim Marciniak se credenciou para uma Copa do Mundo.

Em 2017, para o canal + Sport Polônia, o árbitro previu que apitaria a final de uma Copa do Mundo – quando questionado sobre a possibilidade, foi enfático: “Sim, ainda vou apitar uma final”.

O polonês só não imaginava que a Argentina estaria na final e uma estranha coincidência iria exaltar os ânimos da torcida albiceleste. O polonês nasceu em 7 de janeiro (de 1981), mesma data de nascimento do brasileiro Romualdo Arppi Filho (1939), responsável por apitar a final da Copa de 1986, a do último título argentino, diante da Alemanha.

Já são 50 jogos apitados de Champions League, mas Marciniak pode ser lembrado por Lionel Messi por noventa minutos não tão agradáveis. O polonês foi responsável pela partida entre PSG e Barcelona, em 2017, quando a equipe francesa goleou por 4 a 0 os espanhóis que tinham Neymar, Suárez e Messi no ataque. Na ocasião, o argentino Di Maria marcou duas vezes.

Szymon vai realizar o sonho de apitar uma final de Mundial em sua segunda edição do torneio. Estreou em 2018, na Rússia, justamente em partida dos hermanos – empate por 1 a 1 com a Islândia. E comandou Alemanha e Suécia na fase de grupos.

Na atual edição, no Catar, o polonês apitou as vitórias da França sobre a Dinamarca, na primeira fase, e da Argentina diante da Austrália nas oitavas de final. Szymon, portanto, chega para a decisão com dois jogos na Copa: um de cada seleção finalista.

