Suárez relembra mão contra Gana: ‘Não tenho que pedir desculpa’

A partida entre Uruguai e Gana na próxima sexta-feira, 2, às 12h (de Brasília), no estádio Al Janoub, decide uma vaga para oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O duelo também rememora 12 anos depois a disputa das quartas de final que teve como principal figura o atacante Luis Suárez, no Mundial de 2010, na África do Sul. O camisa 9 defendeu com a mão, em cima da linha, um cabeceio ganês que terminaria em gol, já no final da prorrogação.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 1, véspera da decisão, questionado por um jornalista ganês se iria pedir desculpas pelo lance, o atacante não demonstrou arrependimento. Durante a pergunta, o repórter também afirmou que existem pessoas em Gana que enxergam o atacante da Celeste como o “diabo em pessoa” e esperam aposentá-lo.

“Não tenho que pedir desculpas. Peço desculpas se machuco um jogador, mas, nessa situação, eu coloquei a mão na bola, levei um cartão vermelho e o jogador de Gana perdeu o pênalti. A culpa não é minha. Não perdi o pênalti. Não é minha responsabilidade”, respondeu o jogador.

Suárez foi expulso na ocasião e Gana teve a chance de converter uma penalidade, para um inédito avanço à semifinal. Mas o atacante Asamoah Gyan, que era um dos principais jogadores do time na competição, isolou por cima do gol defendido por Fernando Muslera.

A partida foi para os pênaltis e a vaga ficou com o Uruguai, confirmada com uma cavadinha de Loco Abreu. Doze anos depois, na possível última Copa do Mundo de Suárez, os ganeses têm chance de se vingar.

O atacante já havia sido questionado sobre o assunto nesta Copa, no fim do jogo contra Portugal. Na ocasião, o jogador se irritou com a pergunta do repórter sobre memórias boas contra Gana e se esquivou. “Tem um minuto (para a pergunta) e quer ir por aí?”, disse o astro da Celeste.

O caso vem sendo assunto na seleção de Gana desde o início do torneio. “Eu não sou uma pessoa que fica pensando no passado. Eu acredito fortemente que quando não buscamos vingança, as bênçãos são muito maiores”, afirmou o técnico Otto Addo ao canal da Fifa, no início da semana. Nesta quinta, ele voltou a minimizar o tema e disse que faria o mesmo que Suárez. “É isso que eu desejo de todos os meus jogadores, que falam de tudo para chegar numa semifinal de Copa, talvez até se sacrificando. Esta é a minha perspectiva.”

Para se classificar, a seleção uruguaia precisa vencer Gana. Um empate elimina a Celeste e aproxima a seleção africana das oitavas de final, tendo em vista que tem mais gols e saldo positivo comparado à Coreia do Sul, que enfrenta Portugal.

