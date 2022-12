Sterling será reintegrado após viajar à Inglaterra por ter casa roubada

A seleção inglesa ganhará um reforço, mais exatamente o retorno de um importante integrante, para o duelo das quartas de final da Copa do Mundo diante da França. Nesta quinta-feira, 8, a federação local informou que o atacante Raheem Sterling será reintegrado à delegação na sexta-feira, 9, na véspera do clássico europeu. O atacante do Chelsea havia viajado para a Inglaterra depois de ter tido sua casa roubada no último dia 3.

Sterling deixou a concentração no último domingo, 4, depois de receber o aval do técnico Gareth Southgate, e ficou de fora da vitória sobre Senegal, nas oitavas de final. A polícia de Oxshott, subúrbio perto de Londres, informou que prendeu duas pessoas durante a tentativa de arrombamento a outra casa, em crime que pode estar ligado ao roubo à residência de Sterling. A namorada do atacante, Paige, e seus três filhos estavam com ele no Catar.

“Raheem Sterling retornará à concentração da Inglaterra no Qatar. O jogador do Chelsea estava ausente de maneira temporária para cuidar de assuntos familiares, mas agora será reintegrado ao elenco em Al-Wakrah na sexta-feira, antes da partida de quartas de final contra a França”, reportou a FA.

Sem Sterling, que vinha sendo titular, Southgate formou o ataque diante de Senegal com Phil Foden, Harry Kane e Bukayo Saka. Fora dos últimos treinamentos, é possível que o jogador com passagem por Liverpool e Manchester City comece na reserva diante da França, no sábado, 10, às 16h (de Brasília). Neste Mundial, o English Team já havia perdido Ben White, do Arsenal, que retornou ao país por “motivos pessoais.”