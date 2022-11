Seleção faz 1º treino com grupo completo: os destaques do dia em Turim

A seleção brasileira realizou nesta quarta-feira, 16, o seu primeiro treino com todos os 26 atletas disponíveis, no terceiro dia de preparação para a Copa do Mundo do Catar, no CT da Juventus, em Turim, na Itália.

A principal novidade foi a presença do zagueiro Marquinhos, ausente das primeiras atividades com bola em razão de um desconforto muscular. O jogador do PSG, no entanto, só participou da primeira parte do treino e depois se encaminhou para a academia.

O lateral Danilo e o zagueiro Bremer, ambos da Juventus e que também foram preservados dos primeiros treinos por terem jogado domingo pelo Campeonato Italiano, participaram da atividade normalmente.

O técnico Tite levou uma televisão ao gramado, na qual passou orientações aos atletas antes de realizar um circuito com bola. Na sequência, o treinador realizou uma atividade tática, sem dar pistas sobre o time que iniciará a Copa, já que claramente mesclou titulares (como Neymar e Casemiro) com reservcas (como Ederson e Martinelli).

O seleção brasileira realiza na quinta-feira, 17, o seu penúltimo treinamento antes da viagem para o Catar, onde será disputado o Mundial, no dia 19. A estreia na Copa do Mundo acontece dia 24, contra a Sérvia, no Estádio de Lusail. Confira informações sobre a preparação da delegação.

