Seleção brasileira se apresenta em Turim a 10 dias da estreia na Copa

A seleção brasileira desembarca em Turim, na Itália, onde começa a preparação para a Copa do Mundo, nesta segunda-feira, 14. A dez dias da estreia, contra a Sérvia, os 26 convocados se apresentarão no hotel da Juventus, clube italiano que receberá em seu centro de treinamento as atividades de Tite e comissão. O primeiro treino acontece às 16h do horário local (12h, de Brasília).

Os primeiros a desembarcarem, junto a Tite e comissão técnica, foram os três convocados que atuam em clubes brasileiros. Pedro, Everton Ribeiro e Weverton, de Flamengo e Palmeiras, respectivamente, chegaram ainda no domingo, 13. Na manhã desta segunda, Éder Militão e Vinicius Júnior, do Real Madrid, deram início às chegadas do dia.

Chegamos! 🇮🇹🙏 A delegação da Seleção Brasileira Masculina chegou em Turim, na Itália, com as presenças de Weverton, @Pedro9oficial e @evertonri. O primeiro treino da equipe está marcado para esta segunda-feira (14). Bora, Brasil! 💪🇧🇷 pic.twitter.com/nn2Law9AjS — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 13, 2022

Pouco depois, Bremer, da Juventus, retornou ao hotel, onde esteve concentrado antes do jogo contra a Lazio, neste fim de semana. Danilo e Alex Sandro, que também são”de casa”, chegaram pouco depois. O lateral-esquerdo foi o único que não atuou pelo Campeonato Italiano no domingo, tendo em vista que cumpria suspensão.

Daniel Alves, Rodrygo e Raphinha chegaram ao hotel em sequência, onde se encontrarão com o restante do grupo e foram recebidos ainda na portaria pelo chefe de delegação Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. Outros nomes devem se apresentar em instantes, com exceção a Neymar e Marquinhos, que por problemas de logística, desembarcam em horário mais próximo do treinamento.

O zagueiro, inclusive, é um dos que preocupa fisicamente e merece atenção. O jogador não atuou pelo Paris Saint-Germain, neste domingo, contra o Auxerre, por alegar desconforto muscular. Além dele, Antony, do Manchester United, foi diagnosticado com um problema muscular no quadril direito há mais de 15 dias. Ambos receberão avaliação especial na apresentação.

Espera-se que o treino desta segunda-feira não conte com muitas peças em campo e trabalhos táticos intensos. Isso, pois, todos os atletas precisam passar por análise da equipe fisiológica, física e médica da CBF.

A seleção brasileira fica em Turim até o próximo sábado, 19. Após isso, a seleção voa para o Catar, onde estreia na Copa do Mundo dia 24, contra a Sérvia, no Estádio de Lusail. Confira informações sobre a preparação da delegação.

