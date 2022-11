Secretária-geral da Fifa sugere uso de feitiçaria para ter Mané na Copa

A possível ausência de Sadio Mané na Copa do Mundo do Catar entristeceu torcedores e movimentou as redes sociais nos últimos dias. Os senegaleses ainda mantêm esperanças e, para acelerar a recuperação do craque do Bayern de Munique, vale até mesmo apelar para a feitiçaria. Quem fez a curiosa sugestão foi Fatma Samoura, secretária-geral da Fifa, na última quarta-feira, 9, em entrevista ao site Europe 1.

“Vamos usar os nossos marabus”, declarou Fatma, que é senegalesa, em tom bem-humorado. Os marabus são uma espécie de feiticeiros na cultura africana.

Questionada se a prática seria eficaz, a secretária rebateu: “Não sei, mas desta vez vamos implorar-lhes. Esperamos milagres, ele (Mané) tem de estar lá (na Copa do Mundo). Sadio, você tem que jogar no dia 21”, disse, uma referência a data de estreia de Senegal na Copa, diante da Holanda, no dia 21 de novembro.

Sadio Mané sofreu uma lesão na cabeça da fíbula direita durante jogo da Bundesliga no último dia 8 de novembro. O diário francês L’Equipe publicou que o problema fará o jogador perder a Copa, mas até o último comunicado oficial, o Bayern de Munique informou que “outros exames seguirão nos próximos dias e o clube está em contato com o lado médico da Federação Senegalesa de Futebol”.

A jornalista senegalesa Usher Komugisha afirma que não há oficialização da baixa por parte da federação do país. Já fontes ouvidas pela AFP (Agência France-Presse) afirmam que mesmo se recuperando de lesão, Mané será convocado por Senegal. Maior estrela do continente na atualidade, Mané foi eleito o segundo melhor jogador do mundo na última votação da Bola de Ouro, promovido pelo L’Equipe, e vencida por Karim Benzema.

Team Senegal 🇸🇳 official tells me; “We haven’t yet received any official communication from Bayern Munich regarding Sadio Mane.” “When we do, we’ll also have our Team Doctor Abdulrahman Fedior check him to assess the situation. We did the same for Edouard Mendy in September.” pic.twitter.com/39uDXPYODM — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) November 9, 2022

